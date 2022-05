Morawiecki: Polska opowiada się za jak najszybszym przyjęciem Finlandii do NATO

Decyzja Finlandii o rozpoczęciu procedury przystąpienia do NATO, to bardzo dobra wiadomość dla bezpieczeństwa Polski i Europy - ocenił premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że Polska opowiada się za jak najszybszym przyjęciem Finlandii do Sojuszu.

Prezydent Finlandii Sauli Niinisto i premier Sanna Marin oznajmili w czwartek, że ich kraj powinien ubiegać się o członkostwo w NATO możliwie jak najszybciej.

"Decyzja Finlandii o rozpoczęciu procedury przystąpienia do NATO, to bardzo dobra wiadomość dla bezpieczeństwa Polski i Europy" - napisał Morawiecki na Twitterze.

Pogratulował też prezydentowi i premier Finlandii tej "ważnej decyzji".

"Polska opowiada się za jak najszybszym przyjęciem Finlandii do Sojuszu" - zapewnił polski premier.