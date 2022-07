Morawiecki: potrzebujemy dziś stabilności, porządku i spokoju; Tusk był premierem chaosu i fermentu

Potrzebujemy dziś stabilności, porządku i spokoju, PiS jest taką partią. Donald Tusk był premierem chaosu, fermentu i antagonizmów, wystrzegajmy się przed tym, żeby broń Boże nie wrócił - powiedział w piątek w Ostrołęce premier Mateusz Morawiecki.

Jak dodał "PiS może się mylić i za błędy przepraszamy". "Ja sam na pewno popełniłem wiele błędów, potknięć, kto się nie potyka, to niech pierwszy rzuci kamień. Ale warto z błędów wyciągać wnioski, rozmawiać z ludźmi i robić wszystko dla Polski - wszystko, żeby Polska dziś wyszła z tych kłopotów gospodarczych, a jutro rozwinęła skrzydła jeszcze szerzej niż wcześniej i to jest możliwe, taką nadzieję daje rząd PiS" - mówił Morawiecki.

Premier odniósł się także do kwestii środków unijnych, które "prędzej, czy później przyjdą do Polski". "Kiedy my negocjowaliśmy te wielkie środki unijne (...), to co robił Donald Tusk? Negocjował swoją pensję szefa Europejskiej Partii Ludowej, tej EPL, która podpisywała się pod rezolucjami przeciwko Polsce w PE. Taki wstyd, taka hańba" - ocenił szef rządu.

"To wielka sprawa, że w tych trudnych okolicznościach europejskich walczymy skutecznie o nasz interes. Wiem, że opozycji zależy na tym, żeby było im gorzej, tym lepiej, żeby te pieniądze nie przyszły. Oni już tak zacierali rączki: o, pokłócimy się do końca" - kontynuował Morawiecki.

Jak ocenił "my także mamy swoich radykałów, którzy myślą: a tam, furda z tymi pieniędzmi". "Nie mają wyobraźni gospodarczej, nie znają się na rynkach finansowych, wydaje im się, że pieniądz jest tani, tak jak był rok temu, dwa lata temu. Obudźcie się, warunki się kompletnie zmieniły na rynkach finansowych" - apelował szef rządu.

"Dzisiaj wokół nas szaleje kryzys. Dzisiaj mocna złotówka, to jest nasza racja stanu, a każdy ekonomista od prawa do lewa, powie wam, droga opozycjo i drodzy sceptycy z różnych obozów politycznych, że te środki europejskie, które przyjdą do nas szybciej, niż się wielu wydaje, wzmacniają polską złotówkę" - podkreślił Morawiecki.