Morawiecki: premier Johnson ma podobne zdanie nt. kryzysów i sporów wokół nas

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson ma podobne do mojego zdanie na temat kryzysów i sporów, jakie dzieją się wokół nas - podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Podziękował Johnsonowi, że tak szybko udało się uzgodnić skomplikowane kwestie m.in. dotyczące bezpieczeństwa Europy i państw NATO.

Premier Morawiecki, który spotkał się z Borisem Johnsonem w piątek w Londynie, we wpisie na Facebooku podkreśli, że spotkanie to "było jak rozmowa między bardzo dobrymi przyjaciółmi". "Widać, że Wielka Brytania wspiera nas we wszystkim, co wspólnie postrzegamy jako ryzyko geopolityczne" - dodał szef polskiego rządu.

Jak zaznaczył, premier Johnson stwierdził, że "Polska jest najważniejszym europejskim sojusznikiem Wielkiej Brytanii w NATO".

"Boris Johnson ma podobne do mojego zdanie na temat kryzysów i sporów, jakie dzieją się wokół nas. Mówiliśmy o kryzysie na granicy polsko-białoruskiej, o Łukaszence i jego mocodawcach na Kremlu" - dodał Morawiecki.

"Myślę, że udało nam się osiągnąć porozumienie co do kolejnych, poważnych kroków i sankcji. Mam jednak nadzieję, że pokojowe rozwiązanie sytuacji na wschodniej granicy UE jest w zasięgu naszych możliwości" - zaznaczył.

"Wokół nas pojawiło się nagle kilka zagrożeń geopolitycznych. Mówię oczywiście o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, kryzysie migracyjnym, kryzysie energetycznym, a także sytuacji na Ukrainie. Wszystkie one mają jednego reżysera, a rezyduje on na Kremlu. Polska i Wielka Brytania chcą dbać o jedność transatlantycką i świata zachodniego. Staramy się minimalizować kłótnie i animozje, a maksymalizować korzyści ze współpracy wolnego świata" - podkreślił premier.

"Cieszę się i dziękuję Borisowi Johnsonowi, że tak szybko udało nam się uzgodnić skomplikowane kwestie w relacjach pomiędzy naszymi krajami i w całej UE oraz w sprawach tak fundamentalnych, jak bezpieczeństwo Europy i państw NATO" - dodał Mateusz Morawiecki.