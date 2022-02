Morawiecki: prezydent Putin stara się naruszyć porządek zrealizowany po 1989 r.

Prezydent Rosji Władimir Putin narusza to, co po 1989 roku udało się zrealizować, co na skutek tamtych zmian geopolitycznych stało się faktem, stara się naruszyć ten porządek - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

We wtorek w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyła się narada z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, ministrów oraz szefów służb.

Morawiecki po spotkaniu zwrócił uwagę, że Rosja narusza suwerenność Ukrainy. "Nasi pradziadowie chcieli, aby tutaj między Rosją a Polską, między Polską a Rosją było kilka państw suwerennych, niepodległych, demokratycznych, wolnych, żyjących w spokoju i dobrobycie" - mówił premier.

"Władimir Putin narusza to, co po 1989 roku udało się zrealizować, co na skutek tamtych zmian geopolitycznych stało się faktem. Dzisiaj prezydent Putin i Rosja stara się naruszyć ten porządek; powinniśmy robić wszystko, żeby nie pozwolić na taką agresywną politykę" - podkreślił Morawiecki.