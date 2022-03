Morawiecki: Putin to pozbawiony ludzkich odruchów zbrodniarz

Nie nazywajmy Putina szaleńcem. To nie szaleniec, to pozbawiony ludzkich odruchów zbrodniarz; ludobójca, który postępował i postępuje do bólu metodycznie - ocenił premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał "konsekwencje wojny Putina mogą nieść katastrofę dla całej ludzkiej cywilizacji".

"Zachód musi wobec Putina postawić konkretne warunki. Z każdym kolejnym dniem, w którym Putin prowadzi tę wojnę, pakiet sankcji powinien się rozszerzać. Z każdym dniem" - mówił Morawiecki w opublikowanym w piątek na Facebooku podkaście.

Jak zaznaczył "jeśli Unia Europejska i Sojusz Północnoatlantycki nie zobligują Rosji do zaprzestania działań wojennych, to będziemy przyglądali się, jak umierają kolejni niewinni ludzie, a domy, przedszkola i szkoły pożera ogień wojny".

"Wszyscy z rana widzieliśmy doniesienia o ostrzeliwaniu przez rosyjskie wojska elektrowni atomowej w Zaporożu. To już naprawdę globalne zagrożenie. Konsekwencje wojny Putina mogą nieść katastrofę dla całej ludzkiej cywilizacji" - podkreślił szef polskiego rządu.

"Apeluję więc - nie nazywajmy Putina szaleńcem. To zamazuje prawdziwy obraz sytuacji. Putin to nie szaleniec, to pozbawiony ludzkich odruchów zbrodniarz; ludobójca, który postępował i ciągle postępuje do bólu metodycznie" - ocenił Morawiecki.

Wskazał, że "narracja o szaleńcu nie dotyka istoty rzeczy". "To zdejmuje odpowiedzialność z tych rządów i z tych ośrodków decyzyjnych w Europie, które przez lata robiły z Putinem interesy. Przecież tę rosyjska machinę wojenną ktoś sfinansował, nie wolno nam o tym zapomnieć" - dodał szef rządu.