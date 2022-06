Morawiecki: rolnictwo i polska wieś są i będą oczkiem w głowie naszej polityki

Rolnictwo i polska wieś były, są i będą oczkiem w głowie naszej polityki - zadeklarował w czwartek na Podlasiu premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział m.in. "odbudowę" polskiego przetwórstwa rolnego.

Premier Morawiecki spotkał się w czwartek w Rutkach-Kossakach z mieszkańcami powiatu zambrowskiego (woj. podlaskie).

W swym wystąpieniu poruszył m.in. temat wsi i rolnictwa. Przekonywał, że jego rząd stara się jak najszybciej reagować na problemy, które pojawiają się w tym obszarze, takie jak np. rosnące ceny nawozów rolnych. "Dlatego wdrożyliśmy jak najszybciej program dopłat do nawozów, po to, żeby do każdego hektara użytków rolnych 500 złotych mogło trafić, a (w przypadku) łąk i pastwisk - 250 złotych" - dodał Morawiecki.

Przyznał, że ceny w Polsce "idą w górę". "Ruska inflacja uderza, benzyna droga, węgiel drogi, ale robimy wszystko, co w naszej mocy, z naszych budżetowych pieniędzy, bez proszenia się Unii Europejskiej, żeby ulżyć chociaż trochę mieszkańcom. To jest sedno naszej polityki. Dlatego rolnictwo i polska wieś były, są i będą oczkiem w głowie naszej polityki, na to możecie państwo liczyć" - zadeklarował szef rządu.

Według niego, rozwiązania korzystne dla wsi i rolnictwa znajdują się m.in. w Krajowym Planie Odbudowy. "To wymiana azbestu, retencja, walka z suszą, przetwórstwo rolne" - wskazał Morawiecki.

Zapowiedział ponadto "odbudowę" polskiego przetwórstwa rolnego, które - jak mówił - "znikało" w czasach rządów PO-PSL i wcześniej, gdy władzę sprawował SLD.

W połowie kwietnia Komisja Europejska zatwierdziła polski program o wartości 3,9 mld zł przeznaczony na wsparcie polskiego rolnictwa w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. Oznaczało to zgodę na dopłaty do nawozów. Wysokość wsparcia dla upraw rolnych (nie więcej niż 50 ha) wynosi 500 zł na 1 ha, zaś dla łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych - 250 zł na 1 ha powierzchni.31 maja minął termin składania wniosków o dopłaty do nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.