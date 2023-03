Morawiecki: samorząd i rząd to dwa płuca tej samej administracji publicznej, która ma służyć obywatelom

Chcemy po to rządzić, by łączyć ze sobą samorządy z rządzącymi i obywatelami, wierzę w to, że samorząd i rząd to dwa płuca tej samej administracji publicznej, która ma służyć obywatelom – mówił premier Mateusz Morawiecki w sobotę .

Szef rządu uczestniczy w sobotę w kongresie programowym Stowarzyszenia OdNowa. W trakcie wydarzenia odbyła się debata dotycząca samorządu terytorialnego - "Okrągły Stół dla Samorządności".

"Chcemy po to rządzić, by pomiędzy sobą łączyć samorządy z rządzącymi i obywatelami" - powiedział premier podczas debaty.

Wyraził jednocześnie opinię, że samorząd i rząd "to są dwa płuca tej samej władzy publicznej, administracji publicznej, która ma służyć obywatelom". "Dlatego te informacje, które zbieramy od obywateli, bardzo często poprzez was , samorządowców, trafiają do nas na poziom rządowy i staramy się je przetwarzać i realizować dla dobra społeczności lokalnej" - mówił Morawiecki.

W tym kontekście ocenił, że najważniejszą sprawą jest stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju przedsiębiorczości i dla samorządności.

Morawiecki podkreślał też, że rząd PiS zaraz po naprawieniu sektora finansów publicznych przystąpił do wielkich programów infrastrukturalnych.

Wskazywał na budowę dróg gminnych i powiatowych, remonty szkół, szpitali czy budowę sieci wodno-kanalizacyjnych.

"Wszyscy samorządowi proszą o kontynuację tych programów, które były do tej pory robione i mówią, że to jest niebo a ziemia w porównaniu co było wcześniej" - mówił premier. Zaznaczył, że takie głosy są też ze strony samorządowców związanych z opozycją.

"Jesteśmy tu po to, aby szukać najlepszych ścieżek do rozwoju na przyszłość"- mówił premier do uczestników debaty.