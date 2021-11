Morawiecki: skoordynowana ofensywa dyplomatyczna Polski przynosi efekty

Skoordynowana ofensywa dyplomatyczna Polski przynosi już pozytywne efekty; dopływ nowych migrantów na Białoruś jest mniejszy - powiedział we wtorek w Budapeszcie premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki przebywa we wtorek w Budapeszcie w związku ze spotkaniem szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej (V4). Na wspólnej konferencji premierów V4 szef polskiego rządu ocenił, że "poziom solidarności, pozytywnej odpowiedzi na nasze obawy i refleksje", z którymi się tu spotkał, jest "budujący i bezprecedensowy".

"Skoordynowana ofensywa dyplomatyczna po naszej stronie przynosi już też pozytywne efekty" - oświadczył. Podkreślił, że rozmowy z premierem Iraku, z premierem autonomicznego regionu w Kurdystanie i z odpowiednikami w Turcji i na Bliskim Wschodzie, a także rzetelna i rzeczowa współpraca z państwami takimi jak Uzbekistan powodują, że dzisiaj dopływ nowych migrantów do Białorusi jest dużo mniejszy niż w szczycie natężenia dopływu migrantów - czyli ok. miesiąca czy dwóch-trzech tygodni temu.

"I to jest ważne, to jest pierwszy krok, by rozładować ten kryzys, który Białoruś wywołała" - zaznaczył.

Wskazał, że to kryzys polityczny, w którym ludzie są używani przez przemytników, mafie, we współpracy z reżimem Alaksandra Łukaszenki, po to, by stanowić element nacisku na UE i stanowić element dezintegracji Unii i element chaosu, który - zdaniem Łukaszenki - najlepiej będzie służyć jego celom.