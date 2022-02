Morawiecki: Sytuacja jest napięta i coraz groźniejsza

Sytuacja jest nie tylko bardzo napięta, ale coraz groźniejsza, dlatego kładziemy ogromny nacisk na współpracę ze wszystkimi partnerami na Zachodzie, na pomoc Ukrainie oraz na jak najlepszą kooperację w ramach kraju - mówił premier Mateusz Morawiecki w sobotę w Monachium.

Premier Morawiecki nawiązując do odbywającej się w weekend Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, ocenił, że prezydent Rosji Władimir Putin został zaskoczony jednością Zachodu.

Dodał, że podczas Konferencji bardzo dużo rozmów dotyczyło sankcji. Poinformował, że rozmawiał z szefową brytyjskiej dyplomacji, aby te sankcje były nie tylko jak najmocniejsze, ale też by się jednocześnie uzupełniały, wzmacniały, "te sankcje, które nałoży UE, USA, Wielka Brytania i cały wolny świat".

Morawiecki dodał, że trzeba mieć na uwadze, iż wiele firm czy państw patrzy na potencjalny konflikt przez perspektywę własnych interesów. "Nie jest to zwykle wypowiadane w bardzo otwarty sposób, ale widzimy to wyraźnie, że niektóre państwa w Europie Zachodniej mniej niż inne skore są do tego, żeby nałożyć bardzo dotkliwe sankcje" - mówił.

"Nie wyobrażam sobie żeby można było z jednej strony robić interesy z Rosją Putina, a z drugiej strony na Ukrainie giną ludzie. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji żeby po jednej stronie było normalne prowadzenie działań gospodarczych, a z drugiej strony żeby ginęły dzieci, kobiety, mężczyźni za naszą wschodnią granicą" - dodał.

Premier oświadczył, że "przygotowujemy się także i na bardzo złe scenariusze". "Jesteśmy w stałym kontakcie pomiędzy kilkoma ministerstwami, ale też z panem prezydentem i ze wszystkimi służbami mundurowymi, które muszą uczestniczyć w przygotowywaniu potencjalnej akcji ewakuacyjnej, przygotowywaniu szpitali na ewentualne leczenie osób rannych, bo takie scenariusze niestety są tutaj bardzo powszechnie w Monachium komentowane" - powiedział.

Szef rządu relacjonował, że podczas swojego wystąpienia na monachijskiej konferencji mówił o tym, jak bardzo szkodliwą rolę odgrywa Nord Stream 2 i Nord Stream 1 oraz "jak istotne jest to, aby pakiet sankcji był bardzo konkretny". "Żeby dać do zrozumienia Kremlowi, że reakcja Zachodu, UE, NATO będzie bardzo zasadnicza" - mówił premier.

Mateusz Morawiecki zapewnił też, że Polska robi wszystko, by pomóc Ukrainie w obronie jej suwerenności i wolności.

"Staramy się pomóc w tych wszystkich aspektach, w których trzeba pomagać żeby szantaż gazowy, żeby dezinformacja szerzona przez Rosję, żeby ataki hackerskie nie odnosiły takich skutków jak zakładają to sobie ich mocodawcy" - powiedział premier.

"Niestety sytuacja jest cały czas nie tylko bardzo napięta, ale ona jest coraz groźniejsza. Z tego trzeba sobie zdawać sprawę, dlatego teraz kładziemy tak ogromny nacisk na współpracę ze wszystkimi naszymi partnerami na Zachodzie, na pomoc Ukrainie, ale też jak najlepszą kooperację w ramach kraju, aby rząd i samorządy pomogły w tej bardzo trudnej sytuacji, która oby nie wystąpiła, ale trzeba się szykować na trudny czas" - dodał szef polskiego rządu.