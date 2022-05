Morawiecki: trzeźwa ocena tego, co się dzieje na Wschodzie jest ważna

Staram się poprzez rozmowy budzić z "geopolitycznej drzemki", która doprowadziła do tego, że Putin tak bestialsko zaatakował Ukrainę, i trzeźwa ocena tego, co dzieje się na Wschodzie jest ważna; Polska pokazuje, czym ta trzeźwa ocena powinna być - powiedział we wtorek w Davos premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki we wtorek bierze udział w Światowym forum ekonomicznym w Davos. "Mogę powiedzieć tak, że Światowe forum ekonomiczne w Davos dzisiaj jest rzeczywiście symbolem bardzo ożywionej dyskusji, ale w +Czarodziejskiej Górze+ (powieści Tomasza Manna - PAP) Davos było sto lat temu symbolem uśpienia, i niech to uśpienia będzie takim memento dla całego świata, dla liderów tego świata" - powiedział w rozmowie z Polsat News w Davos premier.

Morawiecki odniósł się w ten sposób do polityki, jaką światowi przywódcy stosowali wobec prezydenta Rosji Władimira Putin, a która - zdaniem premiera - przyczyniła się do obecnej sytuacji na Wschodzie. "Staram się poprzez rozmowy budzić z tego uśpienia, z tej +geopolitycznej drzemki+, bo to właśnie uśpienie doprowadziło do tego, że Putin mógł tak bestialsko, tak barbarzyńsko zaatakować Ukrainę" - podkreślił Morawiecki.

Premier zaznaczył, że "trzeźwa ocena tego, co dzieje się w Rosji, tego co dzieje się na Wschodzie, jest niezwykle ważna. Polska pokazuje, czym ta trzeźwa ocena powinna być" - wskazał Morawiecki.