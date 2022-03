Morawiecki: w ciągu 2-3 tygodni środki na pomoc humanitarną z USA i UE dla obywateli Ukrainy powinny trafić do Polski

W ciągu 2-3 tygodni środki na pomoc humanitarną ze Stanów Zjednoczonych i UE dla obywateli Ukrainy powinny trafić do Polski - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki.

Premier Morawiecki wraz z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim wziął w sobotę na Stadionie Narodowym udział w spotkaniu prezydenta USA Joe Bidena z uchodźcami z Ukrainy.

Po rozmowie został przez polskich dziennikarzy zapytany jaka część środków przeznaczonych przez Stany Zjednoczone na pomoc uchodźcom z Ukrainy może trafić do Polski. "Pan prezydent obiecał mi, że z tej puli środków znaczna część trafi do Polski - po polskiego budżetu, do budżetu polskich organizacji pozarządowych. Rozmawiałem o tym bardzo intensywnie teraz w Brukseli, również z panem prezydentem Bidenem, bo on tam także wziął udział w posiedzeniu Rady Europejskiej, a także z naszymi partnerami z innych krajów członkowskich" - relacjonował Morawiecki.

Wyraził też przekonanie, że w ciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni do Polski popłyną środki zarówno z USA, jak i z Unii Europejskiej.