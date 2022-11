Morawiecki w Kijowie: Działamy wspólnie, by zbudować lepszy świat

Działamy wspólnie, by zapewnić dostawy żywności z Ukrainy do Afryki oraz krajów azjatyckich, aby wspólnie zbudować lepszy świat w tych bardzo trudnych czasach - mówił premier Mateusz Morawiecki w sobotę w Kijowie.

Szef polskiego rządu przebywa w sobotę w Kijowie, gdzie spotkał się szefami rządów Ukrainy Denysem Szmyhalem oraz Litwy Ingridą Simonyte, w ramach Trójkąta Lubelskiego.

Podczas wspólnej konferencji prasowej szef polskiego rządu wskazywał, że "działamy wspólnie, by zapewnić dostawy żywności z Ukrainy do Afryki obraz krajów azjatyckich, aby wspólnie zbudować lepszy świat w tych bardzo trudnych czasach".

"Współpracujemy nie tylko w zakresie interesów Europy Środowej i Wschodniej, ale również na rzecz 70 mln osób w północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie, którym grozi głód" - podkreślił polski premier.

Zwracał uwagę, że rosyjska blokada ukraińskich portów jest w istocie blokadą instynktów ludzkich i humanitarnych. "Ukraina wraz z Polską i Litwą, naszymi partnerami europejskimi - robimy wszystko, co w naszej mocy, aby odblokować ukraińskie porty, by móc eksportować zboże z Ukrainy do Afryki na Bliski Wschód" - mówił Morawiecki.