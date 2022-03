Morawiecki: w Kijowie rozmawialiśmy o sankcjach, pomocy humanitarnej, o dostawie broni defensywnej

Podczas spotkania w Kijowie rozmawialiśmy o sankcjach, o pomocy humanitarnej, o dostawie broni defensywnej, po to żeby Ukraińcy mogli bronić swojej wolności - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, Ukraińcy broniąc swoich domów, walczą o pokój w Europie.

Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński wraz z premierem Czech Petrem Fialą oraz premierem Słowenii Janezem Janszą spotkali się we wtorek Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem tego kraju Denysem Szmyhalem.

Szef polskiego rządu pytany w środę w TVP Info o tę podróż zaznaczył, że "dla nas przede wszystkim było ważne to, w jaki sposób odbiorą to przywódcy Ukrainy". "Chcieliśmy, żeby zostali podtrzymani na duchu. To jest jedna kwestia, bo ważne jest, aby ten duch waleczności, to morale, które tam jest takie wysokie na Ukrainie, przetrwało, żeby ono było umocnione" - mówił.

Relacjonował też, że podczas spotkania rozmawiano o sankcjach na Rosję, pomocy humanitarnej, czy dostaw broni defensywnej. "Po to, żeby Ukraińcy mogli bronić swojej wolności, bo tak naprawdę miejmy na uwadze, że oni tam broniąc swoich domów, na tych szańcach, fortyfikacjach ulicznych bronią naszego bezpieczeństwa i walczą o pokój w Europie" - mówił premier.