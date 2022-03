Morawiecki: w najbliższym tygodniu w Sejmie przepisy dot. pomocy humanitarnej (aktualizacja)

Już w najbliższym tygodniu do Sejmu trafi ustawa, która będzie regulowała wiele tematów związanych z pomocą humanitarną - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał pomoc dla Ukrainy nie może być tylko doraźna, ale musi mieć charakter systemowy.

Morawiecki w zamieszczonym w piątek na Facebooku podkaście podkreślił, że "to naprawdę niezwykłe, jak wielką dobroć i solidarność okazują Polacy w tych ostatnich dniach". "Chciałbym, aby wybrzmiała moja ogromna wdzięczność i wielki podziw dla całego polskiego społeczeństwa" - dodał szef rządu.

Wskazał, że "Polska nie stałaby się centrum humanitarnym na rzecz Ukrainy, gdyby nie poświęcenie i oddolne zaangażowanie tysięcy polskich obywateli". "Za to chcę podziękować" - powiedział. Jak dodał, "Ukraińcy to widzą i bardzo to doceniają".

"Fala solidarności w polskim społeczeństwie to jedno, ale nasza pomoc nie może być tylko doraźna, to musi być pomoc na poziomie systemowym. Od tego właśnie są struktury państwa, od tego jest rząd, samorząd, służby i cała administracja" - powiedział premier.

Morawiecki zaznaczył, że "dlatego już w najbliższym tygodniu do Sejmu trafi ustawa, która będzie regulowała wiele tematów związanych z pomocą humanitarną". "I dlatego również otrzymamy środki z UE, aby to także Unia ponosiła część ciężarów związanych z pomocą humanitarną" - mówił szef rządu.

"Szczególną opieką otaczamy najmłodszych obywateli Ukrainy. Właśnie dlatego m.in. przygotowujemy w Stalowej Woli specjalny punkt recepcyjny dla dzieci ewakuowanych z domów dziecka" - poinformował Morawiecki.

W piątkowej rozmowie na antenie Polsat News Morawiecki także mówił, że pomoc dla Ukraińców pokrzywdzonych wojną musi być systemowa. "Dlatego zaproponowaliśmy ustawę - która powinna trafić na najbliższe posiedzenie Sejmu - żeby osoby, które będą przyjmowały uchodźców wojennych z Ukrainy, otrzymywały ze strony państwa 40 zł np. dziennie za daną osobę, bo to kosztuje przecież - wyżywienie, ciepło" - wskazał szef rządu.

Jak dodał, projekt regulował będzie też kwestię edukacji czy "bardziej dramatyczne sytuacje", takie jak np. pobyt uchodźca w szpitalu. "Żeby było jasne, za to wszystko dodatkowo będzie też płacić Unia Europejska" - zaznaczył premier.

"Podejmujemy działania na każdym poziomie, od znalezienia mieszkania, przez wsparcie finansowe, psychologiczne, pomoc pedagogiczną i wiele innych obszarów" - wyliczał zaś premier w podkaście.

Przyznał, że "czeka nas ogrom pracy". "Ale to praca, której celem jest ocalenie innych od wojny, od cierpienia, praca polegająca na ratowaniu ludzi od traumy. To są wielkie rzeczy. One przypominają, że naprawdę ludzi dobrej woli jest więcej" - ocenił Morawiecki.