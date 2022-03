Morawiecki: w Radzie Europejskiej jest coraz więcej zwolenników wyjęcia z reguł budżetowych UE wydatków na obronność

Na poziomie Rady Europejskiej zdobywamy coraz więcej sojuszników, zwolenników takiej opcji - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki odnosząc się do kwestii wyjęcia z reguł budżetowych Unii Europejskiej wydatków na obronność.

Po spotkaniu z prezydentem Konfederacji Szwajcarskiej Ignazio Cassisem premier Mateusz Morawiecki odpowiadał na pytania dziennikarzy. Zapytany o swoją propozycję złożoną UE, by wyjąć z reguł budżetowych i deficytu wydatki na obronność i o to, z jakim odbiorem się ona spotkała, odpowiedział: "Zdobywamy coraz więcej sojuszników, zwolenników takiej opcji".

"To jest nowa propozycja, którą sformułowałem po raz pierwszy rok temu, ale w ostatnim czasie te nasze propozycje się konkretyzują" - dodał szef polskiego rządu.

Jak mówił, reguły dotyczące m.in. wydatków na obronność "ustalano ponad 30 lat temu w traktacie z Maastricht". "Potem były wielokrotnie zatwierdzane w ramach Paktu stabilności i wzrostu jako te reguły, które muszą obowiązywać z punktu widzenia długu publicznego, deficytu budżetowego czy równego rodzaju stabilizacyjnych reguł wydatkowych" - powiedział premier.

"My je wszystkie bardzo szanujemy, ale uważamy, że to co stało się dzisiaj na Ukrainie zupełnie wywraca geopolityczny porządek w Europie, a tak naprawdę na świecie. To oznacza, że państwa muszą mieć potencjał obronny, a to z kolei znaczy, że jeśli mamy wielkiego sąsiada, który jest agresorem, wykorzystuje brutalną wojskową siłę do realizacji swoich interesów (...) to musimy mieć zdolność obronną" - podkreślił premier Morawiecki.

Jak mówił, "jeżeli Polska chce wydawać w najbliższym czasie 3 proc. swojego PKB na politykę obronną, a inne kraje 1 procent, to coś byłoby tu nie tak, jeśli mielibyśmy otrzymywać kary z Komisji Europejskiej za przekroczenie deficytu budżetowego określonego na poziomie 3 procent".

"Więc chcemy to wyjąć poza matematyczny nawias - ten 3-procentowy deficyt, dług z tym związany, reguły fiskalne, reguły finansowe - wszystkie te mechanizmy. Owszem, dostrzegam coraz więcej zwolenników na poziomie Rady Europejskiej dla tak wprowadzonych nowych mechanizmów finansowych i fiskalnych" - powiedział premier.