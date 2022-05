Morawiecki: w szpitalu w Ostrowie Wielkopolskim leczeni są ukraińscy żołnierze

W szpitalu w Ostrowie Wielkopolskim leczymy ukraińskich żołnierzy, którzy walczyli na wschodzie z rosyjską agresją i bestialstwem - podkreślił w niedzielę premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu o pomocy udzielanej ukraińskim wojskowym mówił na briefingu prasowym w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim. "Tu w Ostrowie Wielkopolskim leczymy także ukraińskich żołnierzy. Rannych żołnierzy, którzy walczyli na wschodzie z agresją rosyjską, z bestialstwem rosyjskim" - powiedział.

Premier podziękował polskim lekarzom, pielęgniarkom i całemu personelowi "za to, że w tej jednej polskiej rodzinie staramy się pomagać naszym sąsiadom ukraińskim". Jak wskazał, Ukraińcy walczą nie tylko o wolność swojego kraju, lecz także o to, "aby zapanował pokój, bezpieczeństwo, a barbarzyńska napaść rosyjska odeszła do przeszłości".

Morawiecki dziękował też wszystkim, którzy dbają o przygotowanie szpitala w razie kolejnej fali pandemii Covid-19 jesienią. "Myślimy do przodu. Oby tak nie było, ale wiemy już doskonale, że byliśmy nieraz zaskoczeni kapryśną naturą wirusa" - zaznaczył.

"Jeśli będzie jakaś nowa mutacja, trudna, groźna mutacja, także ten szpital i setki innych będą gotowe, żeby przyjmować pacjentów" - powiedział premier.