Morawiecki: w tym roku wartość eksportu może przekroczyć historyczną granicę 2 bln zł

"Mamy znakomite osiągniecia w eksporcie; 750 mld zł na początku naszych rządów, w tym roku mamy szansę osiągnąć historyczną granicę 2 bln zł w eksporcie. I wzrost procentowy do PKB; z 47 proc. do ok. 60 proc. PKB" - powiedział w sobotę na konwencji Prawa i Sprawiedliwości premier Mateusz Morawiecki.

Jego zdaniem to świadczy o rosnącej polskiej konkurencyjności na arenie międzynarodowej, "skoro tak szybko przyrasta udział eksportu w naszym PKB".

"Przyrasta szybciej niż potęgi eksportowej, jaką są Niemcy. Mamy nadwyżkę eksportową wyższą także niż oni" - dodał premier Morawiecki.