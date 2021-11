Morawiecki: Wielka Brytania jest bardzo dobrym sojusznikiem i przyjacielem Polski

Wielka Brytania jest bardzo dobrym sojusznikiem i przyjacielem Polski; cieszę się z tego i na pewno będziemy kontynuować naszą bliską współpracę- powiedział w piątek w Londynie premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z brytyjskim premierem Borisem Johnsonem.

"Obiecaliśmy sobie wypracowywać praktycznie identycznie stanowiska, zarówno w odniesieniu do kryzysu na granicy polsko-białoruskiej, ale także do kryzysu energetycznego, kryzysu wokół Ukrainy, (kryzysu) związanego z Mołdawią, na Bałkanach Zachodnich" - powiedział premier Morawiecki po wyjściu ze spotkania z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem.

Dodał, że wszystkie te kwestie omówili dogłębnie.

"Cieszę się, że premier Johnson i Wielka Brytania jest z nami właściwie na tej samej długości fali, co do analiz dotyczących przyczyny, genezy tych wszystkich sporów i kryzysów, które są wokół nas, ale także środków w ich załatwieniu, jakie środki mogą prowadzić do złagodzenia i deeskalacji kryzysu - przecież to wszystko nam właśnie przyświeca" - powiedział premier.

"Wielka Brytania jest bardzo dobrym sojusznikiem, przyjacielem Polski. Cieszę się z tego i na pewno będziemy kontynuować naszą bliską współpracę" - zapewnił Morawiecki.