Morawiecki: wielkie polityki będą nie tylko kontynuowane, one będą nakierowane na Polskę lokalną

Wielkie polityki, o których mówił prezes Jarosław Kaczyński, będą nie tylko kontynuowane, one będą nakierowane na Polskę lokalną – zadeklarował w sobotę na konwencji Prawa i Sprawiedliwości premier Mateusz Morawiecki.

"Nie możemy dopuścić do niekontrolowanej imigracji, którą chcieli nam zafundować Trzaskowski z Tuskiem. Musimy się przed tym obronić" - powiedział w sobotę na konwencji Prawa i Sprawiedliwości szef rządu.

Wskazał, że przyspieszenie tworzenia klasy średniej jest możliwe poprzez naprawdę finansów publicznych oraz "wielkie inwestycje w infrastrukturę". "I my rozpoczęliśmy realizację tego drugiego modelu i wizja przyszłości będzie oparta właśnie o tę drugą metodologię, która zaczęła się tak świetnie sprawdzać" - stwierdził premier Morawiecki.

W jego ocenie w czasach Platformy Obywatelskiej poziom bezrobocia był "gigantyczny". Podał, że w ponad 200 powiatach przekraczał on 15 proc.

"W naszych czasach: najniższe bezrobocie w historii. To nie jest przypadek. Zrobiliśmy to dlatego, że przyciągnęliśmy szereg inwestorów krajowych i zagranicznych" - zauważył Morawiecki.

Dodał, że "te wielkie polityki, o których mówił pan prezes (Jarosław Kaczyński - PAP), będą nie tylko kontynuowane - one będą nakierowane na Polskę lokalną". "Dla nas głos ludzi z Końskich, z Opoczna, Sulejowa, Skarżyska-Kamiennej, z Kielc, Radomia jest ważniejszy, niż głos polityków z Berlina i Brukseli" - zaznaczył premier.

"Platforma chciała w 2013-2014 roku zlikwidować Specjalne Strefy Ekonomiczne za kolejnych kilka lat. Taka była wtedy dyskusja. My rozwinęliśmy tę koncepcję w zupełnie odwrotnym kierunku. Dzisiaj cała Polska jest specjalną strefą ekonomiczną. Ale to nakierowanie naszych inwestycji na Polskę lokalną ma swoje konkretne punkty, zadania, zobowiązania. Wiemy, jak to zrobić" - zapewnił szef rządu.

Jak zaznaczył, "dla nas nie ma za małego miasta, nie ma za małej wioski".

"Każda wioska jest ważna, każde miasto jest ważne. Wszędzie tam będziemy przyciągać drogi, a w ślad za drogami inwestycje. I pokazaliśmy, że to jest możliwe" - podsumował Morawiecki.