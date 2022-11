Morawiecki: wsparcie dla Ukrainy wzmacnia całą Unię Europejską

Wsparcie dla Ukrainy wzmacnia całą Unię Europejską, wzmacnia też Polskę - mówił w czwartek w Berlinie premier Mateusz Morawiecki. Wskazał, że wsparcie to podnosi poziom bezpieczeństwa i szanse na przezwyciężenie kryzysu.

Szef polskiego rządu wziął w czwartek udział w spotkaniu Procesu Berlińskiego, czyli procesu integracji Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską.

"Myślimy, jak ważne jest wsparcie dla Ukrainy, ale to wsparcie, które powoduje, że wzmacnia się cała Unia Europejska, że wzmacnia się Polska" - powiedział w Berlinie Morawiecki. Dodał, że wsparcie to "jednocześnie podnosi poziom bezpieczeństwa, podnosi szanse na szybkie przezwyciężenie tego kryzysu". "Szybkie to znaczy niestety w ciągu miesięcy, kwartałów, to nie nastąpi w ciągu tygodni. Bo wiemy doskonale, jak trudna jest sytuacja na Ukrainie, ale ważne, aby tutaj z Berlina pokazywać ten cały obraz Europy, cały obraz Unii Europejskiej" - podkreślił premier Morawiecki.

Podkreślił, że Ukraina "dzisiaj walczy o wolność, ale walczy też o lepsze jutro całej Unii Europejskiej w tym także Polski".

Jak ocenił, "Bałkany Zachodnie (...) jako bardzo ważna część Europy, to miękkie podbrzusze Europy". "Dziś tutaj szereg rozmów potwierdził, że Polska podjęła bardzo właściwą decyzję kilka lat temu o uczestnictwie, a nawet można powiedzieć o współkierowaniu całym tym procesem integracji i to jest dzisiaj doceniane" - dodał szef rządu.

"Mamy dzisiaj wielu przyjaciół na południu Europy, ale jest to także doceniane przez naszych brytyjskich, niemieckich i francuskich partnerów, którzy byli tutaj także obecni" - dodał.