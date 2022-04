Morawiecki: wspólnie i w zgodzie starajmy się przeznaczać jak największe środki na polską armię

Nie dopuścimy do tego, aby nasze spokojne życie było zagrożone i starajmy się wspólnie, w zgodzie, cała polska klasa polityczna, przeznaczać jak największe środki na polską armię - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki, który odwiedził firmę WB Electronics w Ożarowie Mazowieckim.

"Wielki wódz powiedział kiedyś, że +jeżeli nie chcemy karmić własnej armii, to będziemy karmić cudzą+. To ważne słowa, bo jeszcze niedawno nikt na poważnie nie brał pod uwagę ryzyka, że obca armia może napaść spokojny kraj, że bestialski reżim może mordować niewinnych ludzi, a to się dzieje na naszych oczach" - oświadczył szef rządu.

Premier zaznaczył, że jesteśmy świadkami "strasznych zbrodni rosyjskich", które - jak podkreślił - "wszystkich nas wybudziły z tego snu, a zwłaszcza przywódców zachodniej Europy".

Według Morawieckiego, wojna na Ukrainie to dzisiaj "potężne zagrożenie geopolityczne", a taka sytuacja "przebudowuje cały system polityczny dzisiejszego świata". "I nie tylko ta wielka zmiana wprowadza dzisiaj do Polski i do całej Europy +put-inflację+, inflację Putina, czyli +put-inflację+, ale także może doprowadzić do tego, że nasze spokojne życie, nasz normalny rozwój będzie zagrożony" - zaznaczył.

Premier zaapelował: "nie dopuśćmy do tego, starajmy się wspólnie, w zgodzie, cała polska klasa polityczna, ale przede wszystkim wszyscy Polacy to rozumieją, przeznaczać jak największe środki na polską armię po to, żebyśmy nie musieli przeznaczać kiedyś na armię rosyjską".