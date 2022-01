Morawiecki wspomina filozofa Rogera Scrutona: był odważny w swojej mądrości

Krytykował komunizm w czasie, gdy nadal niektóre z wielkich intelektualnych nazwisk Zachodu komunizmu broniły; był odważny w swojej mądrości - ocenił premier Mateusz Morawiecki w drugą rocznicę śmierci brytyjskiego filozofa Rogera Scrutona.

W piątkowym odcinku swojego podcastu w serwisie Spotify, premier podkreślił, że na Rogera Scrutona zawsze patrzy z wielkim uznaniem. Przypomniał o bezkompromisowej postawie filozofa, sprzeciwiającej się systemom komunistycznych, zwłaszcza w latach 70. i 80. "Przypłacił to nawet odsiadką w czechosłowackim więzieniu. Mimo tych trudnych doświadczeń, nigdy nie ulegał popularnym trendom, zawsze wolał pozostać wierny swoim przekonaniom" - powiedział.

Scruton przekonywał, że "od interesu rynku ważniejszy jest interes wspólnoty". "Według Scrutona, konkretem, od którego należy zacząć namysł nad polityką, jest więź" - przypomniał Morawiecki.

"Wszystko zaczyna się od przywiązania. Przywiązania do naszych stron rodzinnych, do naszej historii, do piękna krajobrazów, w których wzrastaliśmy i do tradycji, która towarzyszyła nam przez całe życie. Skoro więź jest podstawą polityki, to wspólnota, jej los, jej dobrobyt musi być dla tej polityki głównym celem. Różnimy się jako Polacy, ale jestem przekonany, że to bezcenny i wciąż mało rozpoznawalny kapitał" - ocenił premier.

"Mamy obowiązek przekazać naszym następcom to, co odziedziczyliśmy po naszych poprzednikach i wzbogacać to jak najmocniej. Właśnie ze względu na te wartości warto angażować się w losy wspólnoty. I dlatego warto zajmować się polityką. Nie wolno jej zostawiać tym, którzy uważają, że jest ona wyłącznie narzędziem władzy; albo tym, którzy chcą jej używać wyłącznie do celów indywidualnych. To lekcja, której udzielił nam Scruton i za którą jestem mu wdzięczny" - posumował Mateusz Morawiecki.

Roger Vernon Scruton (1944-2020) był brytyjskim filozofem, pisarzem i kompozytorem; autorem ponad trzydziestu książek z dziedziny filozofii, krytyki literackiej, eseistyki politycznej i kulturalnej oraz powieści tłumaczonych na wiele języków. Znany był z zasadniczych poglądów, m.in. w sprawach powojennej geopolityki i systemów totalitarnych.