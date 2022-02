Z ogromnym smutkiem przyjąłem informację o śmierci Zdzisława Podkańskiego - napisał w sobotę premier Mateusz Morawiecki.

"Z ogromnym smutkiem przyjąłem informację o śmierci Zdzisława Podkańskiego - Posła na Sejm RP, Ministra Kultury, a w ostatnich latach przede wszystkim samorządowca zaangażowanego w sprawy województwa lubelskiego. Niech spoczywa w pokoju" - napisał na swoim profilu twitterowym w sobotę premier Mateusz Morawiecki.

Zdzisław Podkański, w przeszłości wiceprezes PSL, zmarł w piątek wieczorem. Urodził się w 1949 roku w Guzówce. Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Zdzisław Podkański od 1989 roku był prezesem zarządu wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Lublinie. W marcu 2004 został wiceprezesem PSL. Był wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Lubelskiego. W latach 1994 - 1996 pełnił funkcję wiceministra, a następnie do 1997 roku ministra kultury i sztuki. Był posłem na Sejm II, III i IV kadencji. Od 2004 r. do 2009 r. był posłem do Parlamentu Europejskiego.