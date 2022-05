Morawiecki: Za programami społecznymi stoją wartości, które są dla nas ważne, w które wierzymy

Za programami społecznymi, które realizujemy stoi wizja państwa zorientowanego na jakość życia polskich rodzin, stoją wartości, w które są dla nas ważne i w które wierzymy - podkreślił premier Mateusz Morawiecki w opublikowanym w piątek w mediach społecznościowych podcaście.

W podcaście szef rządu przypomniał, że w niedzielę obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Rodzin.

"Jeszcze kilka lat temu nie było o tym dniu u nas szczególnie głośno. Teraz zyskuje coraz większy rozgłos. I może to coś mówi o ewolucji naszego myślenia o państwie i w ogóle naszego podejścia do rodziny, bo choć w tradycji mamy dobrze zakorzeniony Dzień Matki i Dzień Dziecka, nawet ostatnio coraz mocniej Dzień Ojca, to rodzina, jako całość przez długi, długi czas nie była wcale głównym bohaterem polityki i państwa polskiego" - powiedział Morawiecki.

"I jeśli mówimy, że rok 2015 jest cezurą w najnowszej historii naszego kraju, to właśnie z tego powodu. Prawo i Sprawiedliwość po prostu ukierunkowało politykę tak, aby każdego dnia państwo służyło polskim rodzinom" - wskazał. "Ktoś powie, że to banał. W porządku, ale wystarczy rzucić okiem na podstawowe liczby i zestawienia, żeby dostrzec o jak ogromnej skali, o jakiej ogromnej zmianie mówimy" - zaznaczył.

Premier wspomniał o swojej wizycie w poniedziałek we wsi Mały Kościół w Małopolsce, gdzie odwiedził Samorządowy Klub Dziecięcy. Poinformował, że ten klub dziecięcy działa od września 2019 r. dzięki państwowej dotacji budżetowej.

"To nie jest historia jednostkowa. Takich przykładów jest cała masa. Po 6 latach rozwoju programu Maluch Plus zwiększyliśmy o blisko 150 proc. liczbę miejsc w klubach dla dzieci i w żłobkach. 150 proc. - to naprawdę jest przełom. Gdy zaczynaliśmy rządzić, w 2015 r. liczba miejsc żłobkowych wynosiła niecałe 85 tys., dzisiaj to ponad 210 tys., i budujemy kolejne" - podał.

"Powiedziałem o Maluchu Plus, ale myślę, że dla bardzo dużej liczby Polaków pierwsze skojarzenie z Prawem i Sprawiedliwością to 500 Plus, i bardzo dobrze, bo 500 Plus było prawdziwą rewolucją godności. Ale to nie wszystko, bo jest przecież również Wyprawka 300 Plus, jest też Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. To są realne rozwiązania i realne pieniądze dla polskich rodzin" - powiedział Morawiecki.

"Tu chciałbym podkreślić coś, do czego w krótkim czasie antenowym zwykle nie ma sposobności. Chcę powiedzieć, że te programy społeczne to nie tylko programy. Stoi za nimi bardzo konkretna wizja - wizja państwa aktywnego i zorientowanego na jakość życia polskich rodzin. Słowem: za programami, które realizujemy stoją po prostu wartości, które są dla nas ważne i w które wierzymy" - wskazał.

"Mówię to, bo po 6 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości ten prorodzinny kierunek niektórzy mogą potraktować jako coś oczywistego. No właśnie, nic bardziej mylnego" - dodał.

Jak mówił "jakoś tak się składa, że w czasach rządów liberalnej Platformy Obywatelskiej państwo nie poczuwało się do takiej roli". "Życie od pierwszego do pierwszego, było niestety normą wielu rodzin w Polsce, a symbolem tej antyrodzinnej polityki były kwitnące niestety w całym kraju tzw. chwilówki i praca za 5 zł za godzinę. Jak to jest, że ludzie, którym z ust nie schodziły frazesy o metaforycznej europejskiej rodzinie, zapomnieli o dosłownej, zupełnie namacalnej rodzinie" - pytał.

"Więc powtórzę raz jeszcze: są dwa modele państwa. Jeden model to państwo spod znaku nocnego stróża, państwo w gruncie rzeczy bierne i jest drugi model - państwo czuwające, państwo silne i solidarne, państwo aktywne, ale skoro mówimy o rodzinie to można dodać określenie z nieco innego słownika: państwo czułe" - powiedział.

Szef rządu wskazał, że "właśnie nasza prorodzinna filozofia zbudowała całą naszą strategię, także na czas kryzysu". Zauważył, że przed kryzysem pandemicznym polskie rodziny, pracowników i firmy chroniła Tarcza Antykryzysowa. "Przed inflacją, która zaczęła dawać się we znaki polskim rodzinom, jeszcze przed 24 lutego, polskie rodziny chroniła i chroni nadal do pewnego stopnia Tarcza Antyinflacyjna" - zaznaczył. "Przed gospodarczymi konsekwencjami wojny polskie rodziny chroni Tarcza Antyputinowska" - dodał.

"Nie czekaliśmy, nie czekamy na rozwój wypadków, tylko ten rozwój wypadków staramy się wyprzedzać. I teraz, kiedy wprowadzamy i organizujemy pomoc dla kredytobiorców postępujemy wedle tej samej zasady. Na tyle, na ile to możliwe ochronimy polskie rodziny przed konsekwencjami inflacji i wojny na Ukrainie" - zadeklarował premier.

Międzynarodowy Dzień Rodzin został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1993 r. Każdego roku to święto jest obchodzone 15 maja. Dzień ten jest szczególną okazją do refleksji nad rolą rodzin w życiu społecznym.