Morawiecki: za rządów PiS ludzie na marginesie transformacji odzyskali wiarę w przyszłość

Za rządów PiS 60-70 proc. tych, którzy byli na marginesie transformacji, odzyskało wiarę w przyszłość Polski - oświadczył w sobotę na konferencji programowej PiS w Końskich (woj. świętokrzyskie) premier Mateusz Morawiecki.

"Doprowadziliśmy do tego, że 60-70 proc. tych, którzy byli na marginesie transformacji, odzyskało głos i nadzieję, wiarę w przyszłość Polski. I niechaj te wielkie grupy społeczne się przebudzą, bo władza liberalna, władza Tuska i PO czyha tylko na to, aby powrócić do prawa pięści, prawa dżungli i darwinizmu" - mówił Morawiecki. "Brońmy zdobyczy rządu Prawa i Sprawiedliwości, drodzy rodacy" - zaapelował premier.

Jak dodał Morawiecki, sukcesem rządu PiS było "odzyskanie wewnątrzsterowności w polityce zagranicznej". "Twardo na forum międzynarodowym stawialiśmy nasze sprawy i dlatego ta wewnątrzsterowność polityki zagranicznej tak mocno ich boli" - stwierdził.

Według szefa rządu następnym sukcesem było "wskrzeszenie polityki bezpieczeństwa do takiej, jak prowadzona jest przez państwa poważne i szanujące się". "Według statystyk Polska należy do krajów najbezpieczniejszych w świecie, to wielkie osiągnięcie obozu PiS" - powiedział Mateusz Morawiecki. W jego ocenie bezpieczeństwo wzrasta także poprzez modernizację polskiej armii i wzmocnienie zakładów zbrojeniowych. Wymienił tu m.in plany produkcji rakiet Javelin w zakładach Mesko

"Żeby nasi wrogowie, a w szczególności wróg zza wschodniej granicy wiedział, że jesteśmy tak silni, że nie opłaca się nas zaatakować" - zaznaczył Morawiecki, dodając, że jeśli wróg "choć na centymetr przekroczy naszą granicę, to nastąpi potężne kontruderzenie".