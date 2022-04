Morawiecki: Zatrzymajmy Rosję teraz, natychmiast

Zatrzymajmy Rosję teraz, natychmiast, bo każdego dnia, w każdej godzinie, każdej minucie, brutalni rosyjscy żołnierze mordują na rozkaz Kremla, to nie jest żadna samowola, to jest specjalna operacja - powiedział premier Mateusz Morawiecki inaugurując akcję "Stop Russia Now".

Podczas konferencji prasowej w sobotę premier poinformował, że w ramach tej akcji "do różnych miast w Europie ruszą billboardy". "Ta akcja będzie wzmacniana w mediach społecznościowych (...) Akcja rusza od razu, zarówno w mediach tradycyjnych, jak i społecznościowych" - dodał Morawiecki.

Zaznaczył, że "akcja odbywa się pod hasłem Stop Russia Now, teraz, natychmiast, bo każdego dnia, w każdej godzinie, każdej minucie, brutalni rosyjscy żołnierze mordują na rozkaz Kremla".

Jak ocenił premier, te zbrodnie "to nie jest żadna samowola, to jest specjalna operacja". Zaznaczył, że w Polsce "dobrze pamiętamy niewolę rosyjską, dobrze pamiętamy, co to jest żyć pod czyimś butem, nie chcemy tego".

"Ta akcja ma się zdecydowanie przyczynić do tego, aby Europa nie była Europą obojętności, bezradności, nie była Europą porażki, żeby Europa była Europą zwycięską, ale to musi się stać jak najszybciej" - podkreślił Morawiecki.