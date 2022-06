Morawiecki: Żeby zrozumieć Polskę, trzeba patrzeć z perspektywy jak w Olkuszu

Żeby zrozumieć Polskę, trzeba patrzeć przez perspektywę taką jak perspektywa w Olkuszu – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas sobotniego spotkania z mieszkańcami tego miasta. Jak podkreślił, Polska i świat zmagają się obecnie z wyzwaniami, jakie były trudne do wyobrażenia jeszcze dwa lata temu.

Szef rządu podczas sobotniej wizyty w olkuskim Centrum Kultury zapowiedział, że inauguruje ona cykl spotkań polityków PiS w całym kraju. "Prawo i Sprawiedliwość znowu rusza w trasę, żeby znowu rozmawiać o najważniejszych problemach, bo tacy jesteśmy - chcemy rozmawiać z ludźmi, chcemy ciągle być z wami, blisko problemów Polski" - powiedział.

Morawiecki wskazał, że żeby zrozumieć Polskę, trzeba patrzeć na nią z perspektywy takiej jak np. małopolski Olkusz czy Wolbrom, a także mniejszych miejscowości. "Właśnie Olkusz, Wolbrom i mniejsze miejscowości pokazują to, co najbardziej jest dzisiaj bolącą potrzebą, a nie perspektywa Brukseli czy Berlina" - ocenił premier i dodał: "Są takie partie, które patrzą z perspektywy Brukseli czy Berlina".

"Żeby myśleć o Polsce trzeba patrzeć z perspektywy miast i wsi polskich, tak jak zawsze robiło to Prawo i Sprawiedliwość, nasz obóz polityczny" - dodał.

Według Morawieckiego obecnie Polska, Europa i cały świat stoją w obliczu wyzwań, o jakich jeszcze dwa lata temu mało kto myślał. "Dzisiaj niektórzy mówią - dopadli nas: Polskę, Europę i Świat +czterej jeźdźcy apokalipsy+: pandemia i wychodzenie z pandemii, inflacja, wojna na Ukrainie, to tak naprawdę wojna, która zagraża porządkowi geopolitycznemu świata oraz kryzys surowcowy i kryzys żywnościowy" - wyliczał.

Premier podziękował polskim rolnikom za ich pracę zwracając uwagę, że z powodu wojny na Ukrainie cały świat stoi obecnie w obliczu kryzysu żywnościowego. Zadeklarował też, że polskie rolnictwo i rolnicy to dla jego rządu i ugrupowania politycznego "jeden z najwyższych priorytetów, to cel naszych działań".

Jak zapowiedział, programy rolne dotyczące np. przetwórstwa i producentów rolnych będą częścią polityki gospodarczej rządu i będą "częściowo zakotwiczone w Krajowym Programie Odbudowy, niezależnie od tego kiedy pierwsze płatności przyjdą, jesienią czy zimną, w tym roku, czy na początku przyszłego".

Morawiecki podkreślił także, że aby walczyć ze wzrostem cen obniżony został podatek VAT na żywność do zera, a także wprowadzono obniżkę VAT na paliwo oraz akcyzy na energię elektryczną, gaz i energię cieplną. "Żeby inflacja za te kilka miesięcy była w trendzie spadkowym" - wytłumaczył. "My stawiamy w naszej walce z inflacją przede wszystkim na tworzenie nowych miejsc pracy, dlatego w Programie Inwestycji Strategicznych dzisiaj w Olkuszu mogę powiedzieć o rekordowych kwotach - Olkusz i powiat olkuski to ponad 45 mln zł tylko z tego programu" - wskazał szef rządu.

Krytykując działania opozycji premier ocenił, że znakiem jej rządów było podniesienie podatków i wieku emerytalnego. "To trzeba im przypominać, bo najwyraźniej o tym zapomnieli" - mówił.

"Boli serce kiedy słyszę te donosy, które płyną do Brukseli, jakże nieprawdziwe, jakże fałszywe, z gruntu przeinaczające naszą rzeczywistość. Jakże to smutne, jak europarlamentarzyści Platformy Obywatelskiej i nie tylko przyjmują rezolucje przeciw Polsce. To jest polityka antypolska, to jest polityka antypatriotyczna" - kontynuował Morawiecki.

"My myślimy cały czas o Polsce (…). Trzeba mieć Polskę w sercu" - zaznaczył.

Zdaniem Morawieckiego PiS jest "partią na trudne czasy, jest partią która wie jak radzić sobie z trudnymi czasami". "Oczywiście radziliśmy sobie też bardzo dobrze w dobrych, lepszych, łatwiejszych latach przed pandemią, przed wojną, ale poradzimy sobie także i w trudnych czasach, bo dla nas najważniejszy jest los Polaków, abyśmy przez tę zawieruchę wojny na Ukrainie przeszli jak najlepiej, wyszli z tego obronną ręką, suchą stopą przeszli przez trudy i niewygody tego czasu" - zadeklarował premier.

Podczas spotkania szef rządu podziękował mieszkańcom Olkusza i Małopolski, a także innych miejscowości w całym kraju za "przepiękną postawę wobec uchodźców z Ukrainy". "To powoduje, że dziś imię Polski rozbrzmiewa przepięknym dźwiękiem po całym świecie, że dziś Polska jest na ustach całego świata, tak jak 40 lat temu w czasach Solidarności" - powiedział.

"Obiecuję, że wszystko co robimy będzie dla dobra Polski i Polaków, a nie dla dobra interesów zagranicznych" - zapewnił Morawiecki. "Nas nie interesuje to, co myślą o nas gdzieś tam w Brukseli elity europejskie. Nas interesuje to, co myślą mieszkańcy tutaj, takich miast jak Olkusz, także większych miast i wsi. To jest podstawowe założenie naszej polityki" - dodał.

"Patrzymy w przyszłość na te wyzwania, które są przed nami i nie ustajemy w tym najważniejszym celu, żeby Polska była najlepszym, najpiękniejszym miejscem do życia w Europie i na całym świecie, miejscem dostatnim, miejscem pełnym uśmiechu, aby Polska mogła pokonywać te przeszkody, które są przed nami" - zakończył premier.