Morawiecki: zgłaszają się do nas liderzy krajów zachodnich, którzy chcą pomóc

Zgłaszają się do nas liderzy krajów zachodnich, którzy chcą pomóc na zasadach bilateralnych lub przez organizacje międzynarodowe - mówił premier Mateusz Morawiecki. Komisarz ONZ ds. uchodźców zadeklarował, że część środków, które przekazujemy na pomoc będzie możliwa do zrekompensowania - dodał.

Szef rządu podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, w kontekście ponad miliona uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce, był pytany o ewentualną pomoc krajów Zachodu. "Już dziś zgłaszają się do nas liderzy krajów zachodnich, którzy chcą pomóc na zasadach bilateralnych lub przez organizacje międzynarodowe jak choćby specjalna agenda ONZ ds. pomocy uchodźcom" - odpowiedział Morawiecki.

Wskazał, że wcześniej w poniedziałek spotkał się z wysokim komisarzem Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. uchodźców Filippo Grandim. Według premiera Grandi zadeklarował "całkiem wprost, że część tych środków, które przekazujemy dla naszych sąsiadów z Ukrainy w tej szczególnej sytuacji będzie możliwa do zrefundowania, zrekompensowania". "To jest ważne, ponieważ nasz budżet też przecież nie jest workiem bez dna, musimy dbać o jakość polskich finansów" - zauważył szef rządu.

Morawiecki dodał, że rozmawia z bardzo wieloma partnerami z zachodniej Europy. Jak poinformował, we wtorek spotka się w Londynie z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem, a także prawdopodobnie w Oslo z premierem Norwegii.

"Wiele tego typu spraw będzie przeze mnie omawianych w najbliższym czasie w wielu stolicach. Sprawy finansowe są też tutaj bardzo ważne. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że milion czy za chwilę znacznie więcej uchodźców, to jest ogromny wysiłek i my w Polsce działamy bez zbędnej zwłoki używając naszych środków, ale też będziemy korzystać z tych licznych zapowiedzi, które już do nas płyną ze wszystkich stron dotyczących wsparcia finansowego dla uchodźców z Ukrainy" - mówił premier.