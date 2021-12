Morawiecki: Życzę polskim rodzinom, aby radość z Nowonarodzonego dawała nadzieję na przyszłość

Wszystkim polskim rodzinom życzę, aby radość z Nowonarodzonego dawała nam perspektywę, nadzieję na przyszłość - powiedział w czwartek w Warszawie premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z rodzinami w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki brał udział w czwartek świątecznym spotkaniu z rodzinami.

"Boże Narodzenie, często mówimy, że to jest taki szczególny czas, że Boże Narodzenie to święta najbardziej rodzinne, bo rodzi się też niezwykłe dziecko i to dziecko daje nam jednocześnie nadzieję, radość, daje nam wiarę w sens tego, że nasze starania mogą coś dobrego na świecie zrobić" - powiedział Morawiecki.

"Tego chciałbym życzyć wszystkim polskim rodzinom, aby radość z Nowonarodzonego dawała nam większą pewność siebie, perspektywę, nadzieję na przyszłość. I jeśli my do tego dołożymy małą naszą cegiełkę, małą cząstkę tego lepszego życia dla polskich rodzin, to myślę, że wszyscy będziemy po prostu przeszczęśliwi - tego państwu życzę: szczęśliwych, dobrych świąt Bożego Narodzenia" - powiedział premier, kierując słowa do rodzin.

Morawiecki przypomniał, że od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie - rodzinny kapitał opiekuńczy. W pierwszym roku działania ze wsparcia ma skorzystać ok. 615 tys. dzieci. Premier dodał, że rząd przygotował to wsparcie, aby pomóc w wychowaniu dzieci w pierwszym etapie ich życia. Dodał, że rodzice zdecydują, na co środki zostaną wykorzystane.

Morawiecki mówił też o tym, że ważne jest też wsparcie matek w powrocie do pracy. "To jest jednocześnie jedna z głównych przesłanek, które przyświecały nam przy konstruowaniu tego rodzinnego kapitału opiekuńczego" - zaznaczył.