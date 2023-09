Morawska-Stanecka (KO): zlikwidujemy fundusz kościelny, to będzie kwestia bezdyskusyjna

Zlikwidujemy fundusz kościelny. I to będzie kwestia bezdyskusyjna - powiedziała w sobotę w Łodzi wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka (KO). Wśród innych postulatów KO jest m.in. zakaz finansowania z pieniędzy publicznych działalności kościelnej, wykreślenie oceny z religii ze świadectw szkolnych.

Wicemarszałek Senatu oraz inni b. politycy Lewicy startujący w tych wyborach do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej - Andrzej Rozenek i Hanna Gill-Piątek - podczas konferencji prasowej w Łodzi zaprezentowali postulaty KO z tzw. listy "100 konkretów na 100 dni" dotyczące świeckiego państwa.

Jak mówiła Morawska-Stanecka, Kościół w ostatnich latach stał się w Polsce bardzo upolityczniony.

"Wierni czasami nie wiedzą, czy patrzą na mównicę w Sejmie czy na ambonę. Wystarczy spojrzeć na to, co działo się w minionym roku na Jasnej Górze. Ile to razy politycy PiS przemawiali z ambony kościelnej. To jest nie do pomyślenia w normalnym państwie, w którym Kościół i państwo to są dwa odrębne byty: sacrum i profanum" - przekonywała.

Jej zdaniem, PiS od lat zacieśnia sojusz "tronu z ołtarzem", czego wyrazem jest wzrost w ostatnich latach o sto procent wydatków rządowych przeznaczonych na fundusz kościelny, które w tym roku osiągnęły 216 mln zł. "A dzieje się to na przekór logice, ponieważ od 10 lat te działania prowadzą również do tego, że procent katolików uczestniczących w niedzielnych mszach stopniowo maleje i spadł w 2021 roku do 28 procent" - powiedziała.

"Dlatego zlikwidujemy fundusz kościelny. Jest to jeden z konkretów. I to będzie kwestia bezdyskusyjna" - podkreśliła.

W opinii Morawskiej-Staneckiej, sprawy wiary zbyt mocno ingerują też w przepisy dotyczące prawa aborcyjnego. Zapowiedziała, że aborcja do 12 tygodnia ciąży będzie legalna. "I tylko kobieta ma prawo decydować o tym. Nikt inny, żaden ksiądz, żaden prałat i żaden polityk. To jest decyzja kobiety" - dodała.

Rozenek zapewnił, że KO nie walczy z religią i wiernymi, lecz o to, by państwo było świeckie.

"Dlatego konkret 54. mówi o tym, że należy natychmiast zaprzestać finansowania kościołów, związków wyznaniowych, parafii, diecezji, zakonów z pieniędzy publicznych. Dość tego. Każdy związek wyznaniowy ma się finansować sam ze składek wiernych. Nie dotyczy to oczywiście działalności ściśle humanitarnej" - wyjaśnił.

Dodał, że należy także skończyć z "wyzyskiem cmentarnym" i tym, że wierni muszą płacić Kościołowi wysokie opłaty za pochowanie swoich bliskich. "Powinny być cmentarze komunalne, w którym będzie taryfikator taki, żeby każdego było stać na pochowanie swoich najbliższych w godny sposób" - zaznaczył.

Gill-Piątek mówiła natomiast o postulatach wykreślenia oceny z religii ze świadectw szkolnych oraz lekcjach religii tylko na pierwszej lub ostatniej lekcji. Powiedziała, że w ciągu ośmiu lat rządów PiS do różnych instytucji prowadzonych przez o. Tadeusza Rydzyka trafiło z rządowych pieniędzy 328 mln zł.