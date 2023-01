Morski Oddział Straży Granicznej rozpoczął rekrutację do służby

Rozpoczęła się rekrutacja do służby w Morskim Oddziale Straży Granicznej. W tym roku do pracy może zostać przyjętych 75 funkcjonariuszy. Kandydat musi przejść m.in. badanie wariografem i egzamin ze sprawności fizycznej

Kandydaci do pracy w Morskim Oddziale Straży Granicznej mogą składać dokumenty aplikacyjne w Komendzie MOSG w Gdańsku oraz w jednostkach Straży Granicznej w Świnoujściu, Rewalu, Szczecinie, Kołobrzegu, Darłowie, Ustce, Władysławowie, Elblągu i Krynicy Morskiej.

Jak przekazał rzecznik prasowy MOSG kmdr ppor. SG Andrzej Juźwiak, służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba niekarana, posiadająca wyłącznie polskie obywatelstwo, co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych.

Juźwiak podkreślił, że postępowanie kwalifikacyjne podzielone jest na dwa etapy. "W pierwszym komisja rekrutacyjna sprawdza kompletność dokumentów złożonych przez kandydata i przeprowadza z nim rozmowę kwalifikacyjną. Wysyłany jest on również na badanie psychologicznie oraz psychofizjologiczne, czyli tzw. wariograf" - tłumaczył.

W drugim etapie postępowania kandydaci rozwiązują testy z wiedzy ogólnej i wybranego języka obcego, przechodzą egzamin ze sprawności fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną. "Następnie rekruci wysyłani są na komisję lekarską, która ustala ich zdolność do służby" - podkreślił funkcjonariusz.

Chętni do służby w Straży Granicznej mogą spróbować swoich sił w wielu dziedzinach, między innymi jako eksperci do spraw fałszerstw dokumentów, specjaliści do spraw migracji, członkowie załóg jednostek pływających, pirotechnicy, przewodnicy psów służbowych.

"Służba w Straży Granicznej to również możliwość współpracy międzynarodowej, tak jak to się dzieje w przypadku Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Pomellen koło Szczecina, skąd codziennie wyruszają patrole złożone z polskich funkcjonariuszy SG i niemieckich policjantów" - zaznaczył rzecznik prasowy MOSG.

Zaznaczył, że służba w SG to także szansa na udział w misjach zagranicznych np. w Macedonii, Grecji czy Włoszech, dokąd regularnie jeżdżą polscy strażnicy graniczni.

Zarobki w SG są zależne od wieku i stażu pracy. Funkcjonariusz SG - kursant może liczyć na wynagrodzenie wynoszące ok. 3200-3400 zł netto. Strażnik, po ukończeniu kursu, zarabia ok. 4300-4700 zł netto.

Funkcjonariusz SG w służbie stałej, na najniższym stanowisku, może liczyć na wynagrodzenie wynoszące od 4400 zł do 4900 zł netto.

Informacje na temat naboru zamieszczone zostały na stronie internetowej oddziału MOSG w zakładce "Rekrutacja do służby w MOSG".