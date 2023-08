Mosbacher: pomoc Ukrainie będzie udzielana niezależnie od tego, kto będzie w Białym Domu

"Pomoc Ukrainie będzie realizowana niezależnie od tego, kto będzie w Białym Domu” – powiedziała była ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher. Przyznała, że energetyka atomowa jest najlepszą możliwą opcją w Polsce, bo odnawialne źródła nie zaspokoją zapotrzebowania na energię.

Georgette Mosbacher była w środę gościem Campus Polska. Zapytana, czy jeśli zajdzie zmiana gospodarza w Białym Domu Ukraina nadal będzie wspierana militarnie przez Stany Zjednoczone bez wahania odparła, że pomoc wojskowa "będzie realizowana niezależnie do tego, kto będzie w Białym Domu".

"Polska dokonała czegoś niesamowitego, jeśli chodzi o wsparcie Ukrainie. Nigdy w historii nikt nie dokonał czegoś podobnego. Mieszkańcy kraju przyjęli uchodźców do własnych domów. Nikt o tym wcześniej nie słyszał. Polska powinna dostać Pokojową Nagrodę Nobla. Powinna być modelem dla reszty świata" - podkreśliła b. ambasador USA.

Na początku spotkania Mosbacher powiedziała, że tęskni za Polską, bardzo jej brakuje naszego kraju. "Podobała mi się każda minuta, jaką tu spędziłam" - powiedziała, a po chwili na 15 sekund na sali zgasło światło. Był to celowy zabieg, ponieważ swój wykład Mosbacher poświęciła energii i bezpieczeństwu.

"Macie świetny program atomowy i program atomowy prywatny - to najlepsza możliwa opcja. To, że macie obydwa programy to niesamowite. Macie mnóstwo szczęścia i powinniście zdać sobie z tego sprawę" - mówiła Mosbacher, która przekonywała uczestników spotkania, że o przyszłości klimatycznej świata nie będą rozstrzygać ekolodzy, czy gospodarki państw rozwiniętych, ale najubożsi ludzie.

"2,3 mld ludzi żyje na świecie na skraju ubóstwa, to 29 proc. populacji świata. Mówię tu nie o ludziach, którzy jedzą raz dziennie, ale jedzą może pół ziemniaka na tydzień (…). 26 proc. populacji świata nie ma dostępu do czystej wody do picia (…), 46 proc. populacji świata nie ma toalety (…), a 19 proc. populacji świata żyje w ubóstwie" - mówiła Mosbacher i podkreślała, że "najubożsi mają gdzieś zmiany klimatyczne, oni chcą żyć".

"Są ludzie, którzy giną z głodu, a kiedy ginie się z głodu, to ma się w nosie zmiany klimatu" - podkreślała, dodając, że "jak nie znajdziemy sposobu, żeby ci ludzie wyszli z ubóstwa, to nie zmienimy klimatu".

Wskazała, że odnawialne źródła nie zaspokoją zapotrzebowania na energię. "Energia słoneczna i wiatrowa nie są stałymi źródłami energii, nie zawsze wieje wiatr i świeci słońce i nie można zbudować fabryki stawiając tylko na te źródła energii" - zaznaczyła.

"Oni kłamią mówiąc, że uda się zredukować emisję o 55 proc." - podkreśliła, mówiąc, że w błąd wprowadzają młodych ludzi także ekolodzy i Greta Thunberg.

Na pytanie, czy powinno się zakazać tik-toka odpowiedziała, że jej zdaniem powinien być zabroniony na całym świecie. "To chińska zabawka" - dodała.

Mówiła, że nie korzysta z tik-toka i social mediów. "Gdy gdzieś wyjeżdżam, to nie umieszczam zdjęć w internecie, ale dzwonię i mówię, gdzie jestem. Tik -tok to zabawka chińska. Jeśli rozumiecie jak działa system polityczny w Chinach, to powinniście bać się tik-toka, bo będą wszystko o was wiedzieli" - zaznaczyła.