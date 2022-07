Moskal: wysokie ceny energii to skutek rosyjskiej agresji na Ukrainę

To co się dzieje z cenami energii związane jest z tym co dzieje się na Ukrainie, z rosyjską agresją - powiedział w piątek dyrektor Biura Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, Michał Moskal. Rząd robi wszystko, żeby żadnych braków w surowcach nie było - zapewnił.

W piątek w Poranku Rozgłośni Katolickich Siódma9 dyrektor Biura Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego Michał Moskal pytany był, jakie problemy są przede wszystkim podnoszone w rozmowach z prezesem Jarosławem Kaczyńskim.

"Ceny są problemem. To co się dzieje z cenami energii związane jest z tym co dzieje się na Ukrainie, z rosyjską agresją. Tu jest wielka praca wykonywana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwo Aktywów Państwowych również przez Ministerstwo Infrastruktury, które będzie w pewien sposób odpowiadało przecież za dystrybucję tych surowców" - zwrócił uwagę Michał Moskal.

Dodał, że "w tej chwili zabiegamy o to, by dostawy surowców zapewniały nam bezpieczeństwo, w tym zakresie wydaje się, że nie ma żadnego zagrożenia, natomiast to, że ceny będą rosnąć, to niestety jest taka smutna rzeczywistość". "Gigantyczna część tych surowców, które płynęły z Rosji została zablokowana. Z jednej strony jest to dla nas gigantyczny sukces, bo w końcu nie jesteśmy uzależnieni od tych rosyjskich surowców, z drugiej strony wiąże się to z pewnymi kosztami.(...). Musimy pewną cenę tego, żeby pokój w Polsce mieć, ponieść, ale też te ruchu, które wykonaliśmy przez poprzednie lata - Baltic Pipe, Gazoport (strategia dywersyfikacji kierunków dostaw gazu do Polski realizowana od 2015 r. - PAP). To są rzeczy, które sprawiają, że tych surowców w Polsce nie zabraknie" - podkreślił Michał Moskal.

Zapewnił, że rząd robi wszystko, żeby żadnych braków w surowcach nie było. "Wykonujemy też ruchy takie żeby te ceny były osiągalne dla Polaków" - zaznaczył.

Sejm 23 czerwca br. przyjął również Ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, która gwarantuje nabywcom indywidualnym do 3 ton węgla w cenie nie wyższej niż 996,60 zł. Wejście w życie przepisów regulujących ceny węgla planowane jest na przełomie lipca i sierpnia.

Minister Klimatu i Środowiska wydał rozporządzenie z 27 czerwca ws. odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Zgodnie z nim, od 29 czerwca 2022 r., przez 60 dni, istnieje możliwość wprowadzania do obrotu paliw stałych niespełniających wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Czasowe odstępstwo dotyczy wymagań jakościowych dla paliw stałych wprowadzanych do obrotu paliw z przeznaczeniem do użycia w gospodarstwach domowych oraz instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW mocy.