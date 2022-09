Moździerz z Tarnowa z nagrodą specjalną dowódcy WOT

Podczas jubileuszowej 30. edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. otrzymały nagrodę specjalną Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. Wszystko za sprawą nowości, która w tym roku wyszła spod ręki tarnowskich konstruktorów. Lekki moździerz piechoty LMC, czyli młodszy brat kultowego i znanego już w wojsku moździerza LMP-2017, miał swoją premierę właśnie na targach MSPO.

60,7 milimetrowy moździerz LMC (Light Mortar Combat) produkowany przez Zakłady Mechaniczne "Tarnów" S.A. przeznaczony i jest do destrukcyjnego oddziaływania kinetycznego na systemy walki przeciwnika oraz zapewnienia manewrowości macierzystych jednostek poprzez rażenie ogniem półpośrednim siły żywej przeciwnika, odkrytych celów, niszczenia lekko umocnionych celów powierzchniowych oraz punktów i stanowisk ogniowych.

Jest jedynym na rynku moździerzem umożliwiającym strzelanie pociskami o masie do 2,2 kilo przy zapewnieniu gwarantowanej trwałości lufy na poziomie 2000 strzałów. Maksymalna liczba pocisków wystrzelonych ogniem ciągłym to 30 sztuk.

Moździerz LMC przystosowany jest do strzelania 60 mm amunicją MAPAM (Mortar Anti-Personal Anti-Material) z ładunkiem miotającym I (Charge 1) firmy SAAB Bofors Dynamics. Jednocześnie jest jedyną konstrukcją posiadającą wbudowany programowalny celownik cyfrowy umożliwiający strzelanie każdą amunicją kalibru 60 milimetrów oraz zgodną ze STANAG 4425. ed.2. poprzez wgranie dedykowanych tabel strzelniczych z wyświetleniem nastaw odległościowych do celu lub poprzez wyświetlenie wartości kątowych w przypadku wykorzystania innej amunicji niż dedykowana.

Moździerz LMC wyposażony jest w celownik cyfrowy. Jego maksymalna donośność to 1300 metrów. Masa tej broni to 7,5 kg, a długość to 850 mm. Wyrób dedykowany jest do obsługi przez dwóch operatorów, choć dopuszczalne jest użytkowanie broni przez jednego żołnierza.

