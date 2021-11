MPEC Łomża kupił ciepłownię IGB Mazovia przy Zakładzie Karnym

5 mln zł zapłaciło Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży za ciepłownię IGB Mazovia przy Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze (Podlaskie). W piątek w Łomży podpisano umowę w tej sprawie.

Urząd Miejski w Łomży poinformował, że ciepłownia w Czerwonym Borze zasila w ciepło i ciepłą wodę cały kompleks Zakładu Karnego w Czerwonym Borze, budynki Ośrodka Urzędu do Spraw Cudzoziemców, wspólnoty mieszkaniowe w Czerwonym Boże i budynki IGB Mazovia.

Ciepłownia zasila także hale produkcyjne i inne budynki administracyjne i handlowe. Obiekt zaopatruje także te instytucje w wodę i oczyszcza ścieki.

W ciepłowni Mazovia pracuje ok. 6-8 osób, są to więźniowie, którzy nadal mają tam dalej pracować.

Obecny przy podpisaniu umowy nadzorujący Służbę Więzienną wiceminister sprawiedliwości Michał Woś powiedział, że podpisana umowa to dobry przykład współpracy rządu z samorządem.

Sprzedaż w przetargu

Michał Woś mówił, że ministerstwo stanęło przed dylematem, co dalej robić z przyzakładową ciepłownią w Czerwonym Borze, czy prowadzić tam dużą modernizację, czy też wykorzystać jej potencjał inaczej.



Ocenił, że inwestycje planowane tam przez łomżyński MPEC to szansa na wykorzystanie tego potencjału na rzecz całego regionu, z ciepłowni miałoby korzystać więcej odbiorców, to także według niego szansa na kontrolowanie cen, bo to jedyny dostawca w okolicy.



- Tym dostawcą będzie samorząd. To samorządowcy przez spółkę, którą kontrolują, którą nadzorują będą trzymali pieczę nad tymi newralgicznymi punktami - mówił Woś.

Kolejne inwestycje w planach