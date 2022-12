MRiPS: 44 mld zł na działania skierowane do seniorów w 2022 r.

W 2022 roku na wszystkie działania skierowane do seniorów przeznaczano 44 mld zł. Rząd wypłacił m.in. trzynastą i czternastą emeryturę - przypomina Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Z kolei wsparcie osób z niepełnosprawnościami wyniosło w 2022 r. ponad 37 mld zł.

"Seniorzy zasługują na wszystko, co najlepsze - na to, by żyć godnie, spokojnie i możliwie aktywnie. Polityka senioralna jest dla nas niezwykle ważna. Tylko w tym roku na wszystkie działania skierowane do seniorów przeznaczamy 44 mld zł. W 2015 r. było to niespełna 4 mld zł" - wskazała, cytowana w komunikacie resortu, minister rodziny Marlena Maląg.

Zaznaczyła, że mimo kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie, z którym zmaga się cała Europa, nie tylko nie ograniczono dotychczas realizowanych programów społecznych, ale uruchomiono kolejne instrumenty wsparcia.

"To szereg działań osłonowych w związku z inflacją wywołaną polityką Kremla, tzw. putinflacją, ale nie tylko. Po raz drugi wypłaciliśmy czternastą emeryturę, mimo że miało być to świadczenie jednorazowe w 2021 r. Reagujemy jednak na bieżąco, stąd wypłata świadczenia również w 2022 r. Chcemy, by trafiła ona do emerytów i rencistów także w kolejnym roku" - zapowiedziała szefowa MRiPS.

W tym roku w ramach trzynastej i czternastej emerytury wypłacono ok. 24,5 mld zł. W sumie od 2019 r. (kiedy po raz pierwszy wypłacono trzynastą emeryturę) to ponad 70 mld zł.

Resort przypomniał ponadto, że 1 marca 2022 r. najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności oraz renta rodzinna wzrosły z kwoty 1250,88 zł do 1338,44 zł, czyli o 87,56 zł. Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosła z kwoty 938,16 zł do 1003,83 zł - to o 65,67 zł więcej.

Z kolei w przyszłym roku od 1 marca 2023 r. minimalna emerytura wyniesie 1588,44 zł. W 2023 r. świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną o co najmniej 250 zł (nie mniej niż 13,8 proc.).

Ministerstwo zwróciło uwagę, że w 2022 r. kwota wolna od podatku wzrosła do 30 tys. zł. To oznacza, że emeryci, którzy pobierają co miesiąc swoje świadczenie w wysokości do 2,5 tys. brutto fiskusowi nie zapłacą ani złotówki.

Z kolei seniorzy ze świadczeniem przekraczającym 2,5 tys. zł zyskują dodatkowo na nowych zmianach podatkowych, bowiem rozliczają się według niższej stawki. Odprowadzają 12 proc. podatku, a nie - jak do tej pory 17 proc.

Oprócz tego funkcjonuje ulga (PIT-0) dla pracujących seniorów po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Resort podkreślił, że ważną częścią polityki senioralnej jest wspieranie szeroko pojętej aktywności osób starszych. Działania w tym obszarze realizowane są w ramach programów Senior plus i Aktywni plus.

Według danych MRiPS w całej Polsce działa 1068 domów i klubów Senior plus oferujących miejsca dla przeszło 25 tys. seniorów. Z roku na rok takich miejsc przybywa. Budżet programu w roku 2022 to 60 mln zł. Do 5 stycznia 2023 r. samorządy mogą składać oferty w ramach programu Senior plus edycja 2023.

W ramach programu Aktywni plus w latach 2021-2022 z realizowanych projektów skorzystało ok. 623 tys. osób starszych. W 2022 r. było to 314 projektów i 132 tys. osób. Budżet programu to 40 mln zł rocznie.

W zakresie pomocy osobom mniej samodzielnym realizowany jest program Opieka 75 plus, który ma wesprzeć samorządy w realizacji usług opiekuńczych, w tym tych specjalistycznych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

W 2022 r. 616 gmin otrzymało ponad 38 mln zł (środki przyznane) na zapewnienie usług opiekuńczych dla blisko 9,6 tys. osób.

Również w 2022 r. działał uruchomiony w czasie pandemii Korpus Wsparcia Seniorów. W ramach tegorocznej edycji Korpusu do gmin trafiło ok. 61 mln zł.

Z kolei na wsparcie osób z niepełnosprawnościami w 2022 r. przeznaczono ponad 37 mld zł. MRiPS podkreśliło, że w 2015 r. było to 16 mld zł.

Od 1 marca 2022 r. renta socjalna, podobnie jak minimalna emerytura wynosi 1338,44 zł. W 2023 r. kwota ta wzrośnie do 1588,44 zł.

Resort zaznaczył, że od 1 marca 2022 r. wzrosła również kwota, na podstawie której ustala się prawo i wysokość świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji - z 1772,08 zł do 1896,13 zł.

Od 2015 r. o 919 zł wzrosło z kolei świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów osób z niepełnosprawnością. W 2015 roku było ono na poziomie 1200 zł, w 2022 r. wzrosło do 2119 zł. W przyszłym roku będzie to już 2 458 zł.

W 2022 r. podniesiono także kwotę dofinansowania do kosztów rocznego pobytu jednej osoby w zakładach aktywności zawodowej oraz w warsztatach terapii zajęciowej. W zakładach aktywności zawodowej to wzrost z 27,5 tys. do 28,5 tys. jeszcze w 2022 r. oraz do 31 tys. w 2023 r. i w kolejnych latach.

Dofinansowanie w przypadku warsztatów terapii zajęciowej wzrosło z 24 096 zł do 25 896 zł w 2022 r. W 2023 r. będzie to 27 696 zł.

Dodatkowe środki trafiły także na program "Za życiem". W latach 2022-2026 będzie to co najmniej 5,95 mld zł. W latach 2017-2021 było to 3,1 mld zł. W 2022 r. budżet programu wyniósł 970 mln zł.

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami zapewniają środki z Funduszu Solidarnościowego, w ramach którego realizowane są zadania dotyczące m.in. usług asystenckich, usługi opieki wytchnieniowej oraz tworzenie centrów opiekuńczo-mieszkalnych.

W 2022 roku na usługi asystenckie przeznaczono łącznie 610 mln zł. Z tych środków korzystają samorządy (510 mln zł) i organizacje pozarządowe (100 mln zł).

Pod koniec grudnia 2022 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało o przyznaniu blisko 105 mln zł dla 147 organizacji pozarządowych na realizację usług asystenckich w ramach programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami na rok 2023.

Dotąd przyznano dofinansowanie na utworzenie 102 Centrów, łączna kwota dofinansowania to około 292 mln zł. 19 centrów już funkcjonuje. W ostatnim rozdaniu, które ogłoszono na początku grudnia br., przyznano ponad 71 mln na utworzenie 24 centrów opiekuńczo-mieszkalnych.