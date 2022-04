MRiPS: aby zachować ciągłość wypłaty 500 plus, trzeba złożyć wniosek do 30 kwietnia

Trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy. Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia, należy złożyć wniosek do 30 kwietnia br. – przypomina w piątek w komunikacie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Jak informuje MRiPS, nowy okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca br. Wnioski o przyznanie świadczenia można składać od 1 lutego do 30 kwietnia. "Formalności muszą dopełnić wszyscy rodzice, również ci, którzy już pobierają świadczenie wychowawcze" - zaznacza resort.

"Aby dalej otrzymywać 500 plus konieczne jest złożenie nowego wniosku na nowy okres świadczeniowy, który rozpoczyna się 1 czerwca br. i będzie obowiązywał do końca maja przyszłego roku. Ci, którym zależy na zachowaniu ciągłości wypłaty świadczenia - a wierzę, że jest to zdecydowana większość - powinni złożyć wniosek do końca kwietnia br." - mówi cytowana w komunikacie przysłanym PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

"Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 maja br. do 31 maja 2022 r., ustalenie prawa do wypłaty przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec oraz lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca tego roku" - poinformowano w komunikacie.

"Gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2022 r., ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia tego roku. Jeśli rodzic ubiegający się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2022 r., świadczenie wychowawcze będzie przysługiwał od miesiąca złożenia wniosku" - dodano.

Z danych resortu rodziny wynika, że do tej pory złożono 5,64 mln wniosków. W przypadku ok. 4,8 mln dzieci świadczenie zostało już przyznane.

MRiPS przypomniało, że wnioski o rządowe świadczenie z programu "Rodzina 500 plus" można składać wyłącznie online za pośrednictwem portalu Emp@tia, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej.

Program "Rodzina 500 plus" ma charakter powszechny i przysługuje na każde dziecko w wieku do 18 lat, bez względu na dochody rodziców i liczbę dzieci w rodzinie.