MRiPS: Chcesz zachować ciągłość wypłaty 500+? Złóż wniosek do końca kwietnia (komunikat)

- Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informuje:

Chcesz zachować ciągłość wypłaty 500+? Złóż wniosek do końca kwietnia

Trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy. Kto chce zachować ciągłość wypłaty świadczenia musi złożyć wniosek do końca kwietnia.

Nowy okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca br. Wnioski o przyznanie świadczenia można składać od 1 lutego br. Formalności muszą dopełnić wszyscy rodzice, również ci, którzy już pobierają świadczenie wychowawcze.

Aby dalej otrzymywać 500+ konieczne jest złożenie nowego wniosku na nowy okres świadczeniowy, który rozpoczyna się 1 czerwca br. i będzie obowiązywał do końca maja przyszłego roku. Ci, którym zależy na zachowaniu ciągłości wypłaty świadczenia - a wierzę, że jest to zdecydowana większość - powinni złożyć wniosek do końca kwietnia br. - mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Z danych resortu rodziny wynika, że do tej pory złożono wnioski obejmujące ponad 5,64 mln dzieci. W przypadku ok. 4,8 mln dzieci świadczenie zostało już przyznane.

Terminy przyznawania świadczeń

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 maja br. do 31 maja 2022 r. ustalenie prawa do wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec oraz lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca tego roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2022 r., ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia tego roku.

Jeśli rodzic ubiegający się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2022 r., świadczenie wychowawcze będzie przysługiwał od miesiąca złożenia wniosku.

Składnie wniosków tylko on-line

Wnioski składane są drogą elektroniczną na trzy sposoby - przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Empatia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej lub bankowość elektroniczną.

Świadczenie przysługuje na każde dziecko bez względu na dochody rodziny czy liczbę dzieci w rodzinie.

