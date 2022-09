MRiPS: dodatkowy nabór ofert w konkursie "Pokonać Bezdomność”

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg ogłosiła dodatkowy nabór ofert w konkursie "Pokonać Bezdomność. Program Pomocy Osobom Bezdomnym”. Wnioski można składać do 23 września 2022 r. Na pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością przeznaczono 5 mln zł.

"Zachęcam do zgłaszania projektów interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych. Takie działania mogą zostać dofinansowane kwotą od 50 tys. zł do 150 tys. zł. Ubiegający się o dotację muszą dysponować 10 proc. wkładem własnym" - mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Wnioski można składać do 23 września 2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 14 października br.

W ramach dodatkowego konkursu w tym roku będą dofinansowywane projekty obejmujące: prowadzenie działań interwencyjnych we współpracy z przedstawicielami służb publicznych, w tym poprzez prowadzenie streetworkingu; udostępnienie bezdomnym możliwości skorzystania ze wsparcia punktów pomocy doraźnej np. jadłodajni, punktów wydawania odzieży lub żywności oraz placówek udzielających tymczasowego schronienia; świadczenie kompleksowego wsparcia w procesie wychodzenia z bezdomności w mieszkaniach chronionych treningowych lub innych mieszkaniach ze wsparciem, przygotowujących pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia; udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej, w formie asystentury oraz prowadzenie terapii uzależnień dla osób bezdomnych; wspieranie działań z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych.

Na pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością przeznaczona została kwota 5 mln zł.

W ramach przyznanej dotacji rozliczane będą wydatki związane z realizacją projektu poniesione w okresie od 17 października do dnia 31 grudnia 2022 r.