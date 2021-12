MRiPS podsumowuje mijający rok w polityce prorodzinnej

Rodzinny kapitał opiekuńczy, dopłaty do pobytu w żłobkach czy klubach dziecięcych, zerowy PIT dla rodzin 4 plus - to najważniejsze projekty w ramach ogłoszonego w maju 2021 r. Polskiego Ładu, na które wskazuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

MRiPS w opublikowanym we wtorek komunikacie przekazało, że z programu "Rodzina 500 plus" korzysta 6,5 mln dzieci, a 4,4 mln dzieci objętych jest programem "Dobry Start". Aktywnych jest też 3,6 mln Kart Dużej Rodziny.

"W kontekście wyzwań demograficznych, z jakimi zmaga się nie tylko Polska, ale w zasadzie wszystkie kraje rozwinięte, polityka prorodzinna powinna być absolutnym priorytetem rządzących. Wsparcie dla rodzin to inwestycja w przyszłość kolejnych pokoleń, w przyszłość nas wszystkich. My to rozumiemy, dlatego od samego początku konsekwentnie w centrum naszych działań stawiamy rodzinę. W kończącym się właśnie roku 2021 było nie inaczej" - wskazała minister rodziny Marlena Maląg.

Resort podkreślił, że jednym z kluczowych elementów ogłoszonego w maju Polskiego Ładu jest rodzinny kapitał opiekuńczy. To nowe świadczenie przysługujące na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie od miesiąca, w którym dziecko kończy 12. miesiąc życia do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 35 miesięcy. To nawet 12 tys. zł wypłacane po 500 zł miesięcznie przez dwa lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok. Co ważne, nie będzie tu obowiązywało kryterium dochodowe, świadczenie nie będzie też opodatkowane.

Rozwiązanie to wejdzie w życie już 1 stycznia 2022 r. Wnioski o świadczenie będzie można składać wyłącznie online - za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Empatia, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej. Przyznaniem i wypłatą świadczenia zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

MRiPS zaznaczyło, że rząd nie zapomniał o dzieciach, które nie zostają objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym, np. pierwszych i jedynych w rodzinie czy młodszych lub starszych, niż zakłada kryterium. Ustawa zakłada bowiem objęcie ich dofinansowaniem do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna. Dofinansowanie wyniesie maksymalnie 400 zł miesięcznie, jednak nie więcej, niż rodzic płaci za opiekę. Przykładowo, jeżeli ponoszona przez rodzica opłata wynosi 300 zł miesięcznie, to dofinansowanie również wyniesie 300 zł.

"Podobnie jak świadczenie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego, tak i dopłata do pobytu dzieci w żłobkach czy klubach dziecięcych ma na celu ułatwienie rodzicom małych dzieci spokojniejszy powrót do pracy" - podkreśliła minister Maląg.

Dofinansowanie zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r. - wtedy też będzie możliwe złożenie wniosku (taka sama droga jak w przypadku rodzinnego kapitału opiekuńczego). Co ważne, dofinansowanie będzie przysługiwać z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r. Pieniądze trafią bezpośrednio do placówki opieki.

Ministerstwo przypomniało także o rozwiązaniu PIT-0 dla Rodzin 4 plus, które jest przeznaczone dla wszystkich rodziców, niezależnie od faktu, czy są zatrudnieni na etacie, czy są przedsiębiorcami oraz tego, czy wychowują dzieci razem, czy są samotnymi rodzicami. Programem zostaną objęci rodzice, którzy wychowują co najmniej 4 dzieci.

Według rządowych szacunków skorzysta na tym ponad 110 tys. rodziców-podatników, zaś w portfelach takich rodzin zostanie rocznie ok. 335 mln zł. PIT-0 dla Rodzin 4 plus zacznie obowiązywać 1 stycznia 2022 roku.

"Rok 2021 to także prezentacja projektu Strategii Demograficznej 2040. To pierwszy w Polsce kompleksowy dokument mierzący się z niekorzystnymi trendami w obszarze demografii. Jej strategicznym celem jest wyjście z pułapki niskiej dzietności i zbliżenie się do poziomu dzietności gwarantującego zastępowalność pokoleń" - wskazała szefowa resortu rodziny.

Ministerstwo zwróciło uwagę, że projekt strategii został opracowany na podstawie analizy czynników, które wpływają na dzietność w Polsce w oparciu o dane i wiedzę z ponad 650 źródeł z Polski i zagranicy w tym artykułów naukowych, raportów i badań opinii. W rezultacie zidentyfikowanych zostało 10 obszarów najsilniej wpływających na decyzję o posiadaniu dzieci. Autorzy proponują 12 kierunków interwencji w ramach trzech celów szczegółowych.

Konsultacje społeczne projektu Strategii Demograficznej zakończyły się z końcem września 2021 r.

Resort zaznaczył, że rok 2021 to nie tylko nowe rozwiązania, ale też zmiany w tych już funkcjonujących. To - jak wymieniło MRiPS - na przykład zmiany mające na celu usprawnienie obsługi i wypłaty świadczeń w ramach programu "Dobry start". To 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się w szkole dziecka (do 20. roku życia, zaś na dziecko niepełnosprawne do 24. roku życia). przysługujące raz w roku - bez względu na dochody.

Przyznawaniem i wypłatami świadczeń od teraz zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a wnioski można składać drogą elektroniczną - przez portal Empatia, PUE ZUS lub przez bankowość elektroniczną. Środki wypłacane są w formie bezgotówkowej na wskazane konto bankowe.

Ministerstwo przypomniało, że 1 kwietnia 2021 r. 5-lecie istnienia obchodził program "Rodzina 500 plus".

"W tym czasie wydarzyło się bardzo wiele, a życie wielu rodzin naprawdę zmieniło się na lepsze. Ostatnie lata udowodniły, że inwestycja w rodzinę opłaca się wszystkim. Udowodniliśmy, że +niemożliwe+ jest możliwe. Od początku działania programu do końca 2021 r. do rodzin trafi blisko 175 mld zł wsparcia. To pokazuje skalę tej inwestycji w przyszłość kolejnego pokolenia" - wskazała minister Maląg.

Od 2022 r. wprowadzone zostaną zmiany w programie 500 plus - tak jak w przypadku programu "Dobry Start" obsługą świadczeń zajmie się ZUS, a składanie wniosków będzie się odbywać wyłącznie drogą elektroniczną, zaś wypłaty będą przesyłane bezpośrednio na konta.

Resort dodał, że połowa roku przyniosła istotne zmiany w funkcjonowaniu Karty Dużej Rodziny. Od 9 czerwca 2021 r. możliwe jest jej wyświetlanie w aplikacji mObywatel. Aplikacja umożliwia przekierowanie użytkowników na portal Empatia, na którym znajduje się mapa partnerów wraz z lokalizacjami i opisem zniżek. Program posiada obecnie 9,3 tys. partnerów, zaś w 31 tys. miejsc posiadacze Karty mogą liczyć na zniżki.

W 2021 r. ogłoszono także zwycięzców pierwszej edycji konkursu "Samorząd pro familia". Celem było docenienie prorodzinnych działań prowadzonych przez władze lokalne, a także dzielenie się dobrym przykładem i promowanie praktyk realizowanych na rzecz rodzin. Do udziału zgłosiło się 236 gmin, które zaprezentowały swoje osiągnięcia, a także podzieliły się planami na przyszłość.

Poprzez konkurs resort rodziny chce inspirować samorządowców do podejmowania inicjatyw na rzecz wszystkich rodzin. MRiPS podkreśliło, że ponieważ pierwsza edycja konkursu okazała się sukcesem, będzie on kontynuowany.

"Stawiamy na rodzinę, bo rodzina to przyszłość. To najlepsza inwestycja, która bez wątpienia zaowocuje w kolejnych latach. Nie możemy zejść z tej drogi, doświadczenie ostatnich lat pokazuje, że obraliśmy dobry kierunek. Ostatni rok również jest tego dobrym przykładem" - oceniła szefowa MRiPS.