MRiPS: Polska jest europejskim wiceliderem pod względem najniższego bezrobocia

Według danych Eurostat, Polska jest europejskim wiceliderem pod względem najniższego bezrobocia. Stopa bezrobocia w Polsce, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła w styczniu 2,8 proc. wobec 2,9 proc. w grudniu ub. roku - podano na stronach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

"Unijny urząd statystyczny po raz kolejny potwierdza dobrą i stabilną sytuację na naszym rynku pracy. To niewątpliwy sukces, który zawdzięczamy odpowiedniej polityce rządu Zjednoczonej Prawicy. Osiągnęliśmy drugi najlepszy wynik w Unii Europejskiej, wyprzedzają nas jedynie Czechy z wynikiem 2,5 proc. Jak już wielokrotnie udowodniliśmy, potrafimy mierzyć się ze światowymi kryzysami. Pandemia, jaka dotknęła cały świat, w wielu krajach doprowadziła do niewyobrażalnego bezrobocia, my wyszliśmy z niej obronną ręką. Kolejną próbą była wojna na Ukrainie. Zdaliśmy egzamin z człowieczeństwa zapewniając obywatelom tego kraju zatrudnienie, jednocześnie chroniąc polski rynek pracy" - powiedziała cytowana w komunikacie minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Dotychczas w zestawieniach Eurostatu, Polska zajmowała drugie miejsce z najniższym bezrobociem w UE na równi z Niemcami. W styczniu Niemcy spadły na trzecią pozycję - bezrobocie w tym kraju wyniosło 3 proc.

Krajem z najwyższym wskaźnikiem bezrobocia, 13 proc., jest Hiszpania. W całej Unii Europejskiej stopa bezrobocia wyniosła 6,1 proc.