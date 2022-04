MRiPS przypomina: złożenie wniosku o 500 plus do 30 kwietnia gwarantuje ciągłość wypłat

Aby dalej otrzymywać świadczenie wychowawcze w ramach programu "Rodzina 500 plus", trzeba złożyć wniosek na nowy okres świadczeniowy. Jeżeli rodzic zrobi to do 30 kwietnia br., zachowa ciągłość wypłaty – przypomina Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Jak informuje MRiPS, wnioski o przyznanie świadczenia można składać od 1 lutego do 30 kwietnia. Nowy okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca br.

"Formalności muszą dopełnić wszyscy rodzice, również ci, którzy już pobierają świadczenie wychowawcze" - zaznacza resort.

"Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 maja br. do 31 maja 2022 r., ustalenie prawa do wypłaty przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec oraz lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca tego roku" - poinformowało MRiPS.

Wnioski o rządowe świadczenie z programu "Rodzina 500 plus" można składać wyłącznie online za pośrednictwem portalu Emp@tia, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej.

Program "Rodzina 500 plus" ma charakter powszechny i przysługuje na każde dziecko w wieku do 18 lat, bez względu na dochody rodziców i liczbę dzieci w rodzinie.