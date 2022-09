MRiPS: Rodzice złożyli wnioski o "Dobry start" dla ponad 4 mln 463 tys. dzieci

Rodzice uczniów złożyli dotąd wnioski o "Dobry start" dla 4 mln 463 tys. 901 dzieci. To już prawie wszyscy uczniowie polskich szkół – napisało w poniedziałek na Twitterze Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Resort podał również, że wypłacono 3,96 mln świadczeń na łącznie ponad 1,19 mld zł.

Wnioski o "Dobry start" można składać do końca listopada. Przyjmowane są przez bankowość elektroniczną, PUE ZUS i portal Emp@tia MRiPS. Świadczenie obejmuje dzieci uczące się, w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - do 24 lat.

Osoby, które złożą świadczenie we wrześniu, październiku i listopadzie otrzymają pieniądze w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wniosek może złożyć rodzic, opiekun prawny i faktyczny dziecka. Jeżeli dziecko przebywa w pieczy zastępczej, świadczenie może zgłosić rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

