MRiPS: Seniorze, potrzebujesz pomocy? Zadzwoń pod 22 505 11 11 (komunikat)

MRiPS informuje:

Seniorze, potrzebujesz pomocy? Zadzwoń pod 22 505 11 11

Pandemia trwa, w związku ze wzrostem liczby zakażeń szczególnie osoby starsze mogą potrzebować pomocy np. w zrobieniu zakupów. - Dotychczas realizowane wsparcie, m.in. dedykowana infolinia, będzie kontynuowane. Nikt nie zostanie bez pomocy. Ale to nie wszystko, seniorzy będą mogli liczyć na jeszcze więcej - zapewnia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

- Pandemia koronawirusa to czas wyjątkowo trudny dla osób starszych, schorowanych, mniej samodzielnych i samotnych. To z myślą o nich uruchomiliśmy w 2020 r. m.in. dedykowaną infolinię 22 505 11 11, za pośrednictwem której seniorzy mogli zgłaszać zapotrzebowanie na pomoc. Pomoc różnego rodzaju - od zrobienia zakupów, wyprowadzenia psa aż po wsparcie cyfrowego wolontariusza czy pomoc w dotarciu na szczepienie - mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Jak dodaje pandemia się nie zakończyła, dlatego kontynuowane jest wsparcie dla osób starszych, chociaż poprzez nowy program - "Korpus Wsparcia Seniorów".

Sama idea pozostaje niezmienna. "Korpus Wsparcia Seniorów" ma na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi skupiającymi środowiska młodzieżowe, a także wolontariuszami tworząc lokalne partnerstwa. Budżet programu na rok 2022 to 80 mln zł.

W jaki sposób senior może zgłosić się po pomoc?

Senior decydując się na skorzystanie z pomocy zgłasza się przez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio do lokalnego ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych. - Od początku programu w działania w ramach Korpusu zaangażowało się kilkanaście tysięcy wolontariuszy oraz wiele organizacji młodzieżowych, dając wspaniały przykład empatii oraz solidarności międzypokoleniowej i społecznej - mówi minister Marlena Maląg.

Na jakie wsparcie będą mogli liczyć seniorzy w 2022 r.?

To m.in. wsparcie społeczne, czyli wolontariat polegający na wspólnym spędzaniu czasu z osobami starszymi, spacerach. To właśnie osoby starsze, chociaż coraz lepiej radzą sobie z nowymi technologiami, są narażone na samotność. Chcemy temu przeciwdziałać. Wolontariusz dostarczy także zakupy i pomoże w czynnościach dnia codziennego, wyprowadzi psa.

To także pomoc w dostępie do opieki zdrowotnej, zapisach na wizyty u lekarza, transporcie na szczepienie czy załatwieniu spraw urzędowych. Ważną częścią jest także pomoc w uzyskaniu wsparcia psychologicznego, informowanie o dostępie do ogólnopolskich "telefonów zaufania" dla seniorów.

Opaski bezpieczeństwa dla seniorów

Dużą nowością jest bez wątpienia poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do "opieki na odległość" poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi.

Opaski będą wyposażone w wybrane funkcje, np. przycisk bezpieczeństwa - sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami czy funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe.

- Troska o osoby starsze i mniej samodzielne, o ich bezpieczeństwo, to nasz wspólny obowiązek. Do tej pory wielokrotnie udowadnialiśmy, że egzaminy z solidarności społecznej zdajemy celująco. Niech tak będzie dalej - dopóki pomoc jest potrzebna, będzie ona udzielana - zapewnia minister Marlena Maląg.

