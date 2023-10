MRiPS w Europejskim Dniu Seniora przypomina o najważniejszych działaniach wobec osób starszych

W związku z przypadającym 20 października Europejskim Dniem Seniora, ministerstwo rodziny i polityki społecznej przygotowało zestawienie najważniejszych rozwiązaniach przygotowanych przez rząd dla osób starszych.

Szefowa MRiPS Marlena Maląg - cytowania w informacji resortu - wskazała, że w 2023 roku do katalogu świadczeń dla emerytów i rencistów na stałe wpisana została tzw. 14. emerytura, co - jak wskazano - "gwarantuje wypłatę świadczenia niezależnie od okoliczności".

Ministerstwo zaznacza, że obok "czternastek" wsparciem dla osób starszych jest też trzynasta emerytura wypłacana od 2019 r. i gwarantowana ustawą, a także korzystna waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych, na które w tym roku rząd przeznaczył rekordowe 44 mld zł.

Z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że na waloryzację i wypłatę 13. i 14. emerytury w latach 2019-2023 łącznie przeznaczono ok. 196,55 mld zł.

Resort wskazał ponadto, że rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2019 r. wprowadził również tzw. emeryturę matczyną, przyznawaną w ramach programu Mama 4+.

"Do tego dochodzą jeszcze m.in. niższe podatki i zerowy PIT dla emerytów. Poszerzona została również grupa osób uprawnionych do bezpłatnych leków o seniorów powyżej 65 lat. Wcześniej było to 75+. To duża zmiana, dzięki której w kieszeniach wielu polskich seniorów zostaną środki, które wcześniej wydawane były w aptekach" - przekazało MRiPS.

Resort zaznaczył, że przykłada dużą wagę do tworzenia przestrzeni przyjaznej osobom starszym, oferującej różnorodne formy aktywności - od fizycznej, przez zajęcia edukacyjne po integrację społeczną i międzypokoleniową. Temu służą m.in. realizowane przez Ministerstwo programy Senior+ i Aktywni+.

"Dzięki tego rodzaju działaniom osoby starsze w Polsce mogą pełniej uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności, mogą czuć się ważne i potrzebne" - wskazała minister Marlena Maląg.

MRiPS podnosi też, że dzięki programowi Senior+ powstają nowe Dzienne Domy i Kluby dla seniorów. Przez uczestnictwo w zajęciach organizowanych w placówkach, seniorzy mają możliwości rozwoju swojego potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz okazję do spotkania z rówieśnikami. W latach 2015-2022 powstało w Polsce ok. 1,2 tys. ośrodków wsparcia. Z programu korzysta ponad 28 tys. seniorów.

Z kolei głównym celem Programu Aktywni+ jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego, poprzez rozszerzenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, zaangażowanie osób starszych w obszarze rynku pracy oraz wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych.

"Do 2025 roku na te programy przeznaczymy pół miliarda złotych" - podała w informacji resortu minister Maląg.

Ministerstwo wskazało ponadto, że nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych oznacza, że świadczenia te będą przysługiwać także tym osobom, które nie posiadają stażu pracy w warunkach szczególnych przed 1 stycznia 1999 r. Dzięki temu prawo do emerytury pomostowej uzyska znacznie większa grupa osób.

Ważną zmianą jest też uchylenie wygasającego charakteru tych świadczeń. To z kolei - jak zauważono - może przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności wykonywania prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze, ponieważ młodsi pracownicy uzyskają prawo do emerytury pomostowej.

"To niezwykle ważne i postulowane społecznie zmiany. Rozwiązania te udało nam się wypracować razem z NSZZ +Solidarność+. Wsłuchujemy się w głosy Polaków, w głosy różnych środowisk i robimy co w naszej mocy, by odpowiadać na ich potrzeby" - podkreśla minister Maląg.

Szefowa resortu rodziny wskazała, że wszystko to - wsparcie finansowe, wspieranie aktywności, a także troska o mniej samodzielnych seniorów - ma na celu zapewnienie im bezpieczeństwa, poczucia przynależności, zapewnienia poczucia godności.