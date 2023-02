MRiPS: w nowej edycji programu Maluch+ złożono wnioski o środki na 104 tys. miejsc opieki

Gminy i podmioty niepubliczne w nowej edycji programu Maluch+ zawnioskowały o środki na 104 tys. miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech. Spośród wniosków złożonych przez gminy, 37 proc. dotyczy tzw. białych plam, czyli obszarów, na których obecnie brakuje miejsc opieki żłobkowej - informuje MRiPS.

W ubiegłym tygodniu minął termin składania wniosków do nowej edycji programu Maluch+ na lata 2022-2029.

"Łączna kwota inwestycji, na którą złożono wnioski, to ponad 2 mld zł, z czego niemal 1,3 mld zł to środki, o które wnioskują gminy. Bardzo się cieszę, że zarówno samorządy, jak i podmioty niepubliczne przygotowały wnioski i wyraziły chęć, by wspólnie z rządem tworzyć nowe miejsca opieki dla najmłodszych dzieci. W sumie zawnioskowano o środki na 104 tys. miejsc opieki" - mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, cytowana w komunikacie resortu rodziny.

Resort zwraca uwagę, że 37 proc. wniosków złożonych przez gminy dotyczy tzw. białych plam, a więc obszarów, na których obecnie brakuje miejsc opieki żłobkowej.

"Dostępność do opieki żłobkowej jest bardzo ważna dla młodych rodziców, szczególnie mam, które chcą łączyć życie rodzinne z zawodowym. W czasie rządów Zjednoczonej Prawicy udało nam się zrobić już bardzo wiele w tym obszarze. Liczba żłobków potroiła się z 80 tys. w 2015 roku do 230 tys. obecnie. Dziś średnio co trzecie dziecko w wieku do 3 lat objęte jest opieką żłobkową. W 2015 roku taką opieką objęte było zaledwie co dziewiąte dziecko" - podkreśla minister Marlena Maląg.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 28 kwietnia.

Samorządy będą miały 3 lata na przeprowadzenie inwestycji. Pozostałe podmioty niepubliczne - 2 lata na utworzenie nowych miejsc opieki.

W nowej edycji programu zapewniono również dofinansowanie do utrzymania nowo utworzonych miejsc. To 837 zł miesięcznie na jedno dziecko przez trzy lata.