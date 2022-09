MRiPS: w ramach programu "Dobry start" wypłacono blisko 4,2 mln świadczeń na kwotę 1,24 mld zł

W ramach programu "Dobry start" wypłaconych zostało blisko 4,2 mln świadczeń na kwotę 1,24 mld złotych – poinformowało we wtorek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Świadczenie "Dobry start" przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami - do 24. lat.

"Rządowy program +Dobry Start+ to inwestycja w edukację polskich dzieci, 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny" - podało we wtorek na Twitterze MRiPS.

"To wsparcie dla ponad 4,5 mln uczniów - do dziś złożonych zostało ponad 3,2 mln wniosków" - wskazał resort.

O wyprawkę szkolną można ubiegać się od 1 lipca do 30 listopada. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Jeżeli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to pieniądze trafią na konto w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Wniosek można złożyć przez bankowość elektroniczną, PUE ZUS i przez portal Emp@tia MRiPS.

Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

