MRiPS: wsparcie z programu "Mama 4 plus" otrzymuje przeszło 71 tys. osób

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające "Mama 4 plus" to wsparcie dla przeszło 71 tys. osób na łączną kwotę blisko 1,4 mld zł. Program jest przejawem solidarności społecznej i docenieniem trudu rodzicielstwa – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Resort rodziny przypomina, że młode mamy mogą liczyć na sporo ułatwień w godzeniu życia rodzinnego z pracą zawodową.

Wskazuje na rosnącą z roku na rok liczbę miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi, rodzinny kapitał opiekuńczy, dopłatę do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna czy na elastyczne formy zatrudnienia.

"Pamiętamy jednak również o tych mamach, które przed laty nie miały specjalnego wyboru, a wychowując czwórkę, piątkę czy większą liczbę dzieci, zwyczajnie nie zawsze mogły pracować. Zadbaliśmy więc o te kobiety, które po osiągnięciu wieku emerytalnego znalazły się w trudnym położeniu. W 2019 r. wprowadziliśmy program +Mama 4 plus+" - podkreśla minister rodziny Marlena Maląg.

Program "Mama 4 plus" to rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługujące w wysokości minimalnej emerytury. Jest wsparciem dla tych osób (przede wszystkim kobiet), które poświęciły się wychowaniu co najmniej czworga dzieci, rezygnując z pracy zawodowej lub pracując za krótko, by uzyskać prawo do choćby minimalnej emerytury.

Z danych MRiPS wynika, że rodzicielskie świadczenie uzupełniające otrzymuje przeszło 71 tys. osób. Najwięcej z nich mieszka na Śląsku (7,6 tys.), w Wielkopolsce (7,1 tys.) i Małopolsce (6,2 tys.). W sumie to już blisko 1,4 mld zł wsparcia.

Jak przypomina minister rodziny, mamy te otrzymują również trzynastą i czternastą emeryturę.

"Wprowadzenie programu +Mama 4 plus+ to przejaw solidarności społecznej i docenienie trudu rodzicielstwa. Docenienie wkładu w budowanie przyszłości naszego kraju" - dodaje szefowa MRiPS.