MRiT: Prosument lokatorski - startuje nabór wniosków o dopłaty (komunikat)

Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje:

Czysta energia ze słońca już wkrótce będzie masowo wytwarzana w dużych miastach takich jak Łódź czy Warszawa. Ministerstwo Rozwoju i Technologii razem z Bankiem Gospodarstwa Krajowego uruchamiają m.in. nabór wniosków o dofinansowanie fotowoltaiki. Wnioski mogą składać właściciele i zarządcy budynków wielorodzinnych od 1 lutego 2023 r.

- Mieszkańcy dużych miast powinni mieć możliwość produkcji czystej energii. Dotychczasowe programy wsparcia rozwoju fotowoltaiki były tworzone głównie z myślą o budynkach jednorodzinnych, a więc o obszarach wiejskich i małych miastach. Chcemy to zmienić i maksymalnie upowszechniać niskoemisyjne źródła energii. Przyniesie to szereg korzyści dla obywateli, w tym oszczędność energii i pieniędzy, ochronę środowiska i nowe kontrakty dla biznesu - mówi minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Teraz o dopłaty do fotowoltaiki będą się mogły ubiegać spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, a także samorządy mające w zasobach budynki wielorodzinne. Budżet na dopłaty do inwestycji w OZE wynosi ponad 448 mln zł. Granty są elementem Krajowego Planu Odbudowy. Początkowo będą prefinansowane ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju.

Ruszył nabór wniosków przez BGK

Z początkiem lutego 2023 r. dokumenty konieczne do ubiegania się o wsparcie zostały udostępnione na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego. Nabór wniosków będzie ciągły.

Głównym elementem wsparcia będzie Grant OZE dla właścicieli i zarządców budynków wielorodzinnych na zakup, montaż, budowę nowej instalacji odnawialnego źródła energii lub modernizację instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25%.

Inwestycje będą realizowane w ramach Programu TERMO oraz rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego (BSK). Środki KPO (obecnie prefinansowanie z PFR) będą uzupełnione przez Fundusz Termomodernizacji i Remontów oraz Fundusz Dopłat, zasilane przez budżet państwa i zarządzane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dofinansowanie do 50%

Wsparcie to 50% kosztów przedsięwzięcia netto (czyli bez podatku VAT). By zdobyć grant, nie trzeba spełnić dodatkowych warunków dotyczących np. maksymalnej wartości inwestycji. Do kosztów przedsięwzięcia wlicza się też koszt infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania instalacji OZE.

W ramach uruchomionego dziś naboru można się także starać o:

Grant termomodernizacyjny (wsparcie na termomodernizację, dzięki której zmniejszy się zapotrzebowanie budynku na energię)

Grant OZE na nowe budynki społeczne (wsparcie dla ekologicznych inwestycji powstających w ramach programu BSK)

Więcej informacji:

Program TERMO https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/wspieranie-termomodernizacji-remontow-i-oze

Rozliczenie energii w budynku wielorodzinnym https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/rozliczenie-energii-elektrycznej-oze-w-budynku-wielolokalowym

Prosument zbiorowy https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/prosument-zbiorowy-w-polsce

Prosument lokatorski https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/prosument-lokatorski---przewidywane-zmiany-rozliczen-dla-budynkow-wielolokalowych

