MS: budowa nowej siedziby sądu i prokuratury w Wieliczce (komunikat)

- Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości przekazuje:

Budowa nowej siedziby sądu i prokuratury w Wieliczce

- To niezwykle ważna inwestycja z uwagi na fakt, że dostęp do wymiaru sprawiedliwości dla mieszkańców całego powiatu wielickiego będzie usprawniony. Już za dwa lata będziemy mogli się cieszyć nowoczesnym i funkcjonalnym budynkiem - powiedział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Woś podczas dzisiejszej (11 września br.) uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę gmachu Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Wieliczce.

Sąd Rejonowy w Wieliczce mieści się obecnie w trzech budynkach położonych na terenie miasta. Ponadto, w Skawinie i Niepołomicach działają dwa wydziały zamiejscowe ksiąg wieczystych. Taka struktura organizacyjna stanowi utrudnienie dla organizacji pracy Sądu. Przeniesienie wszystkich obiektów do jednego kompleksu rozwiąże wszelkie problemy logistyczne. W nowym obiekcie, którego powierzchnia wyniesie ponad 8,5 tysięcy metrów kwadratowych, swoją siedzibę będzie mieć również Prokuratura Rejonowa. Na realizację inwestycji przeznaczono niemal 125 milionów złotych.

Nowoczesny obiekt dla mieszkańców Wieliczki

Pięciokondygnacyjny budynek zostanie podzielony na dwie niezależne części, do których będą prowadzić osobne wejścia. Obiekt będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia zostały zaprojektowane według obowiązujących w resorcie sprawiedliwości najwyższych standardów, włączając w to instalacje teleinformatyczne. Gmach będzie również przyjazny środowisku i energooszczędny.

Tym samym, kadrze wymiaru sprawiedliwości zostaną zapewnione komfortowe warunki pracy, co przełoży się na sprawną obsługę obywateli.

Inwestycje Ministerstwa Sprawiedliwości

Resort sprawiedliwości pod kierownictwem Ministra Zbigniewa Ziobro systematycznie i konsekwentnie poprawia warunki funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości. Od 2016 r. wartość zadań inwestycyjnych w apelacji krakowskiej wyniosła ponad 700 milionów złotych.

Do użytku oddano między innymi nowoczesny gmach Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. Wartość tej inwestycji wyniosła niemal 126 milionów złotych. Z kolei w Krakowie na budowę pawilonu o powierzchni ponad 8 tysięcy metrów kwadratowych przeznaczono ponad 76 milionów złotych. Obecnie znajdują się w nim trzy wydziały karne Sądu Okręgowego oraz wydziały karne trzech sądów rejonowych. Planowane jest pozyskanie dodatkowych 16 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Do końca 2027 r. powstanie również nowa siedziba Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Końskich.

Na obszarze apelacji krakowskiej obecnie przeprowadzane są również kompleksowe prace modernizacyjne. Dotyczy to obiektów w Chrzanowie, Myślenicach, Ostrowcu Świętokrzyskim i Skarżysku-Kamiennej. Mają one na celu zwiększenie dostępności do wymiaru sprawiedliwości dla osób ze szczególnymi potrzebami, obniżenie kosztów związanych ze zużyciem energii czy umożliwienie sprawnego transportu akt i materiałów.

- Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało miliardy złotych do sądów i prokuratur w całej Polsce na budowę nowych siedzib oraz remont już istniejących. Resort odpowiada też za dwa programy modernizacji Służby Więziennej. Na ten cel przeznaczono ok. 3,5 miliarda złotych. Polska stanowi również wzór w zakresie cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości. 1/3 postepowań jest prowadzona wyłącznie online. To gigantyczny postęp, jesteśmy jednymi z najlepszych w Europie - podkreślił wiceminister Michał Woś.

